Jej hit z lat 80. nucili wszyscy. Tak dziś wygląda Sandra

Justyna Klorek
2026-03-23 8:27

Lata 80. należały do muzyki dyskotekowej, a niekwestionowaną gwiazdą tamtych czasów była Sandra Lauer. Jej zmysłowa barwa głosu i chwytliwe melodie utworów, sprawiły, że słuchacze od razu ją pokochali. Chyba nie ma osoby, która choć raz nie nuciła największego hitu niemieckiej artystki pod tytułem "Maria Magdalena". Dziś Sandra ma 63 lata i nadal jest aktywna zawodowo.

Głos Sandry Cretu zna każdy, kto choć raz zanurzył się w muzyczną atmosferę lat 80. Niemiecka piosenkarka o zmysłowej barwie i charakterystycznym stylu - była jedną z największych gwiazd dekady syntezatorów, trwałych ondulacji i neonowych świateł. Jej przeboje rozbrzmiewały w radiu, na dyskotekach i w domówkach nie tylko w jej rodzimym kraju, ale w całej Europie. Sandra Ann Lauer swoją karierę zaczęła jeszcze w latach 70. jako członkini tria Arabesque, ale to solowe występy z lat 80. przyniosły jej prawdziwą sławę. Jej pierwszy wielki hit - "(I’ll Never Be) Maria Magdalena" - z 1985 roku błyskawicznie podbił listy przebojów i uczynił ją międzynarodową gwiazdą. Niezapomniany refren i pulsujący synth-pop sprawiły, że utwór ten stał się klasykiem dekady i nieodłącznym elementem każdej imprezy.

Sandra dziś ma 63 lata i nadal zachwyca

Sandra bez wątpienia była jedną z największych gwiazd przełomu lat 80. i 90. Kolejne lata przyniosły inne hity, takie, jak: "In the Heat of the Night", "Everlasting Love" czy "Secret Night" - które jedynie umocniły jej status ikony popu. Sandra urzekała nie tylko urodą i sceniczną charyzmą, ale też melancholijnym, lekko zamglonym głosem, który idealnie wpisywał się w estetykę tamtych czasów. W jej karierze ważną rolę odegrał mąż i producent - Michael Cretu, znany również jako twórca projektu Enigma. Ich muzyczna i prywatna relacja zaowocowała unikalnym brzmieniem, które wyróżniało Sandrę na tle innych gwiazd pop. Choć lata świetności Sandra ma dawno za sobą, to do dziś ma rzesze wiernych fanów - nie tylko w Niemczech, ale i w całej Europie. Artystka, która sprzedała łącznie 30 milionów płyt na całym świecie nadal jest aktywna zawodowo i koncertuje na całym świecie.

