Ewelina Lisowska nagrała rozmowę z ukochanym. Jej ukryty talent zaskoczył internautów

Kim jest partner Eweliny Lisowskiej?

Wokalistka od dłuższego czasu tworzy szczęśliwy związek z Andim Mancinem. Choć artystka rzadko opowiada o sprawach sercowych, wiadomo, że jej wybranek to kierowca rajdowy o polsko-włoskim pochodzeniu. Mężczyzna jest starszy od piosenkarki o 15 lat i w tym roku będzie świętował swoje 50. urodziny. Taka różnica wieku zupełnie im nie przeszkadza, a ich relacja uchodzi za stabilną i pełną wzajemnego zrozumienia. Początkowo gwiazda mocno chroniła swoją prywatność, jednak z czasem zaczęła coraz częściej publikować wspólne kadry w mediach społecznościowych. Obecnie piosenkarka dzieli swój czas między Polskę a Włochy, pilnie ucząc się języka swojego partnera, aby jeszcze lepiej funkcjonować w środowisku partnera.

Ewelina Lisowska chwali się znajomością włoskiego

Okazuje się, że nauka przynosi znakomite rezultaty, a pogłoski o szlifowaniu obcej mowy przez wokalistkę są w pełni prawdziwe. Piosenkarka zamieściła w sieci materiał wideo, na którym swobodnie dyskutuje ze swoim ukochanym w jego ojczystym języku.

Zawsze jestem pytana: czy rozmawiam z chłopakiem po włosku? I odpowiedź brzmi: nie. Choć zdarzają się wyjątki! W maju będzie dwa lata, odkąd zaczęłam się uczyć języka włoskiego (...). Dzielnie realizuję podręcznik i próbuję ogarnąć ten niezwykle trudny gramatycznie język. Sporo pracy przede mną, ale każdy postęp cieszy - napisała Lisowska na swoim profilu na Facebooku.

Na samym początku opublikowanego filmu artystka krótko tłumaczy swoje zamiary widzom:

Dzwonię do mojego chłopaka i będę z nim rozmawiać po włosku.

Aby ułatwić odbiór polskim obserwatorom, autorka hitu "W stronę słońca" wyposażyła nagranie w napisy. Zakochani poruszyli w krótkiej rozmowie codzienne tematy, wymieniając się informacjami o pogodzie, minionych aktywnościach oraz najbliższych planach byłego rajdowca na resztę dnia. Fani natychmiast docenili starania wokalistki, komplementując jej lingwistyczne postępy i świetną dykcję pod udostępnionym w sieci materiałem.

