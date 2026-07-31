Eduarda Braum to Miss Supranational 2025. Kim jest brazylijska piękność?

Gala Miss Supranational 2025 jest już za nami. Wydarzenie ponownie odbyło się w Nowym Sączu, który już po raz kolejny stał się gospodarzem jednego z najbardziej prestiżowych konkursów piękności na świecie. Na imponującej scenie zaprezentowały się kandydatki z 68 krajów, rywalizując o upragnioną koronę. Reprezentantką Polski była Kasandra Zawal. Rywalizacja była zacięta – najpierw jury wyłoniło 24 półfinalistki, a po prezentacjach modowych ich liczba zmniejszyła się do 12. Kolejnym etapem były krótkie wypowiedzi oraz pokaz w sukniach wieczorowych, które pozwoliły wybrać ścisłą czołówkę – Top 5. Finalistki odpowiadały na pytania prowadzących, poruszając ważne tematy, a jurorzy oceniali ich komunikatywność oraz wcześniejsze występy. Ostatecznie koronę zdobyła reprezentantka Brazylii, Eduarda Braum. Kim jest nowa Miss Supranational? Poznaj najważniejsze informacje o tej wyjątkowej kobiecie.

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Eduarda Braum - kim jest Miss Supranational 2025?

Eduarda Braum urodziła się w Afonso Cláudio, w stanie Espírito Santo w Brazylii, w rodzinie rolniczej. Ukończyła studia z zakresu filologii portugalsko-angielskiej oraz pedagogiki. W trakcie nauki zainicjowała projekt społeczny Protagonists of Tomorrow, którego celem jest wspieranie młodzieży w rozwoju osobistym i edukacyjnym. W ramach tej inicjatywy Braum prowadziła działania edukacyjne i motywacyjne, występując w szkołach publicznych i lokalnych społecznościach. Przygoda Braum z konkursami piękności rozpoczęła się 7 listopada 2021 r., kiedy zdobyła tytuł Miss Universe Espírito Santo 2021, co dało jej prawo reprezentowania stanu w konkursie Miss Brayzlii 2021. Eduarda reprezentowała Espírito Santo w konkursie Miss Supranational Brazil 2025. Pokonała 27 kandydatek i zdobyła koronę,