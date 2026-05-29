Białołęka brzmi dobrze. Nadchodzi święto dzielnicy!

Jedna impreza w dwóch miejscach

Dni Białołęki to stały element czerwcowego kalendarza wydarzeń w stolicy. Również w tym roku mieszkanki i mieszkańcy będą mogli liczyć na wiele rodzinnych atrakcji. Pokazy sportowe, stoiska pełne rozrywki, strefa gastronomiczna oraz wieczorne koncerty i dyskoteka zagwarantują całym rodzinom wyjątkowy relaks, tworząc jednocześnie świetną przestrzeń do poznania bliższych i dalszych sąsiadów.

Dni Białołęki to święto całej dzielnicy. Jesteśmy dumni z tego, jak ogromną i różnorodną społeczność tworzymy. Dlatego wzorem ubiegłego roku program wydarzeń przygotowaliśmy w dwóch lokalizacjach. Zależy nam bowiem, aby każda mieszkanka i każdy mieszkaniec mógł poczuć wyjątkową atmosferę tego święta w pobliżu swojego domu, celebrując je wspólnie z sąsiadami

- podkreśla Anna Majchrzak, burmistrz Dzielnicy Białołęka.

W sobotę Dni Białołęki zagoszczą na parkingu Szkoły Podstawowej nr 368 przy ul. Hemara 16. Piknikowe atrakcje wystartują już w samo południe, z kolei wieczorny program zdominują występy muzyczne – na scenie zaprezentuje się IMI, a gwiazdą wieczoru będzie Smolasty. Sobotnie świętowanie zwieńczy wspólna dyskoteka z DJ-em.

W niedzielę, 14 czerwca, świętowanie przeniesie się do Parku Picassa, gdzie plenerowe atrakcje będą czekać na mieszkanki i mieszkańców również od południa. Całe wydarzenie Dni Białołęki 2026 zamkniemy koncertami hip-hopowej legendy O.S.T.R. oraz rockowego zespołu T.Love.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Przyjemne z pożytecznym

Dni Białołęki 2026 to jednak nie tylko koncertowe emocje i rodzinna zabawa, lecz także okazja do budowania lokalnej wspólnoty i społecznego zaangażowania. Zgodnie z wieloletnią tradycją, częścią dzielnicowego święta będzie również Białołęka Pożyteczna, czyli piknik z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

W niedzielę, 14 czerwca ich przedstawiciele będą czekać na mieszkańców w Parku Picassa, prezentując swoją działalność oraz przygotowane aktywności i niespodzianki. Będzie to także okazja do rozmowy i zachęcania mieszkańców do wspólnych działań na rzecz dzielnicy.

