Znamy tę kawę od sadzonki. Nowa kawa Tchibo Farmkaffee Ipanema Brazil z własnej plantacji zachwyca głębią smaku i swoją historią.

Sul de Minas (usytuowany w stanie Minas Gerais), z którego pochodzi nowość od Tchibo, Farmkaffee Ipanema Brazil, to jeden z najsłynniejszych regionów uprawowych w Brazylii, odpowiadający za największą część tamtejszej produkcji arabiki. Łagodny klimat, bogata w żelazo ziemia wulkaniczna i niezwykłe ukształtowanie terenu to klucz do niezapomnianego smaku. Z kolei farma kawowa Ipanema Coffees, funkcjonująca już od 1969 r., to połączenie tradycji z innowacyjnym podejściem do uprawy kawy. Doświadczenie ma znaczenie, co potwierdza dwukrotne wyróżnienie nagrodą „Cup of Excellence” – odpowiednikiem Oscara dla plantatorów kawy.

Intensywność i delikatność w jednym

Rezultat pracy tamtejszych plantatorów – Farmkaffee Ipanema Brasil – docenią nawet najbardziej wymagający kawosze.

To świetna propozycja dla fanów intensywnego espresso i nieco delikatniejszej caffè crema. Jest kawą o średnim stopniu palenia, charakteryzującą się pełnym body i niską kwasowością. Dzięki czemu sprawdzi się zarówno w ekspresach automatycznych, jak i kolbowych czy kawiarkach. Będzie także trafnym wyborem jako baza do kawowych napojów mlecznych (również tych z dodatkiem roślinnych alternatyw) – mówi Patrycja Mądry, Senior Marketing Specialist w Tchibo.

Autor: Tchibo/ Materiały prasowe

Napar bogaty jest w mocno wyczuwalne nuty kakao i brązowego cukru. Ipanema Brazil to 100% Arabiki typu single origin.

Dobro zapisane w każdym ziarnie

Nowość w portfolio Tchibo, to nie tylko gwarancja świetnej jakości ziaren, smaku i aromatu. Firma dba o to, by ustanawiać najwyższe standardy dla uprawy, szanując potrzeby środowiskowe i społeczne. Farma Ipanema Coffees, której współwłaścicielem jest Tchibo, choć dysponuje ogromnym areałem niemal 5 tys. hektarów, to tylko część przeznacza na uprawę kawy. Aż 35% obszaru plantacji obejmuje bowiem rezerwat, w którym mogą swobodnie funkcjonować rodzime zwierzęta i rośliny. Na miejscu podejmowane są dodatkowe projekty środowiskowe, obejmujące hodowlę pszczół oraz projekty nowych nasadzeń. Ipanema realizuje teź „Water Factory Programme“ zobowiązujący się do oszczędzania zasobów wodnych oraz zwiększania ich dostępności. Z kolei w ramach wspierania lokalnej społeczności w 2003 roku został powołany Instytut Ipanema, którego celem jest pomoc dzieciom poprzez działania edukacyjne, w tym finansowanie stypendiów.

Nowość od Tchibo jest dostepna w opakowaniu o pojemności 500 g. Można ją zakupić w sklepach własnych Tchibo – stacjonarnie i online na stronie tchibo.pl.