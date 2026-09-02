Jak zabawa modą i błyskiem uczy dzieci pewności siebie?

Mniej skromności, więcej odwagi

Eksperymentowanie z kolorem, błyskiem i nieoczywistymi połączeniami modowymi pełni istotną rolę w rozwoju emocjonalnym najmłodszych. Dziecięca miłość do mieniących się elementów nie wynika z przypadku czy dziecięcego kaprysu – jest zakorzeniona w biologii i wpisana w naturalny cykl rozwoju malucha. Dlaczego, więc warto pozwolić dziecku błyszczeć i skąd się bierze ta fascynacja:

Hipoteza odbicia wody – badania nad rozwojem sensorycznym i ewolucyjnym wykazują, że niemowlęta w wieku 7 miesięcy wolą błyszczące i odbijające światło powierzchnie od matowych. Oznacza to, że ta preferencja pojawia się w u maluchów na długo przed tym, jak zaczną działać na nie reklamy czy presja rówieśnicza.

– badania nad rozwojem sensorycznym i ewolucyjnym wykazują, że niemowlęta w wieku 7 miesięcy wolą błyszczące i odbijające światło powierzchnie od matowych. Oznacza to, że ta preferencja pojawia się w u maluchów na długo przed tym, jak zaczną działać na nie reklamy czy presja rówieśnicza. Dopaminowy zastrzyk – badanie przeprowadzone przez Boyatzisa i Varghese wykazało, że aż 69% reakcji emocjonalnych dzieci na jasne i wyraziste kolory to reakcje jak najbardziej pozytywne. Natomiast przeciwieństwem tych emocji – obojętność lub smutek – wywołały kolory ciemne i przygaszone.

– badanie przeprowadzone przez Boyatzisa i Varghese wykazało, że aż 69% reakcji emocjonalnych dzieci na jasne i wyraziste kolory to reakcje jak najbardziej pozytywne. Natomiast przeciwieństwem tych emocji – obojętność lub smutek – wywołały kolory ciemne i przygaszone. Trening sensoryczny i rozwój wzroku – oczka maluchów reagują znacznie silniej na wyraziste i błyszczące barwy, a pastelowe i beżowe ubrania są dla oczu małego dziecka znacznie trudniejsze do zauważenia. Zróżnicowane pod kątem kolorów i tekstur ubrania wspierają prawidłowe budowanie wrażliwości sensorycznej w kluczowym dla rozwoju dziecka okresie.

Przełom w świecie dziecięcej ekspresji

Gdy 10 lat temu na rynku pojawiły się pierwsze kultowe kule L.O.L. Surprise!, zrewolucjonizowały one rynek nie tylko za sprawą elementu zaskoczenia, czyli tzw. unboxingu, ale i unikalnego przekazu. Zaprezentowały lalki o wyrazistych osobowościach, niebanalnych fryzurach i odważnych stylizacjach.

Dla najmłodszych strój stanowi formę komunikacji niewerbalnej, za pomocą, której wyrażają swoją tożsamość i emocje. Gdy maluch nosi ubrania, w których czuje się dobrze i z którymi się utożsamia, zyskuje naturalną pewność siebie i odwagę do wchodzenia w relacje z otoczenie. Zabawa z brokatem może przybierać różne formy, znajdziemy go również w wielu propozycjach od MGA. Wyjątkowe lalki z różnych kategorii to genialna alternatywa do zabaw z użyciem sypkiego brokatu – komentuje Katarzyna Spieszko, Marketing Manager, MGA Entertainment Poland.

Współczesny model wychowania coraz mocniej akcentuje dziecięcą autonomię. Dzisiejsi rodzice odchodzą od autorytarnego narzucania stylizacji, stawiając na dialog, negocjacje i szacunek dla indywidualnych upodobań swoich pociech. Wspólne podejmowanie decyzji o wyglądzie codziennej garderoby uczy dzieci niezależności, buduje w nich poczucie sprawczości oraz daje sygnał, że ich zdanie i estetyczny głos są ważne.

Świat dziecięcej mody i błyszczących dodatków potrafi zachwycić, ale w dobie cyfrowych trendów u części rodziców budzi też obawy przed rówieśniczą presją. Tymczasem eksperymentowanie ze stylem – pod czujnym okiem dorosłego – może stać się dla dziecka najlepszą lekcją pewności siebie. Zamiast ślepego podążania za modą, zabawa kolorem i blaskiem uczy najmłodszych poczucia sprawczości, pokazując, że każdy ma prawo wyrażać siebie po swojemu.