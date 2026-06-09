Zielone kule ognia nad Los Alamos. Tajne akta Sandia pokazują, jak USA badały zjawisko, którego nie potrafiły wyjaśnić

Teczka z atomowego Nowego Meksyku

Dokumenty pochodzą z teczki związanej z Sandia Base w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Sandia Base nie była zwykłą bazą wojskową. W realiach powojennych Stanów Zjednoczonych była jednym z nerwowych punktów infrastruktury związanej z bronią specjalną - określeniem, pod którym kryła się przede wszystkim broń atomowa i jej wojskowe zaplecze. W dokumentach pojawia się także Armed Forces Special Weapons Project, czyli międzyrodzajowa struktura amerykańskich sił zbrojnych odpowiedzialna za kwestie broni specjalnej po II wojnie światowej.

Nowy Meksyk jako mapa tajemnic

Miejsca akcji układają się jak mapa amerykańskiej epoki atomowej. Albuquerque - największe miasto Nowego Meksyku i siedziba Sandia Base. Kirtland Air Force Base - baza lotnicza przy Albuquerque, gdzie działał 17. Dystrykt Office of Special Investigations, czyli wojskowe biuro śledcze Sił Powietrznych. Los Alamos - górskie miasteczko i laboratorium, w którym podczas wojny prowadzono Projekt Manhattan. Holloman Air Force Base koło Alamogordo - miejsce badań lotniczych i rakietowych. Do tego White Sands, pustynny poligon znany z testów rakietowych. Właśnie nad tym obszarem, między pustynią, górami i tajnymi instalacjami, zaczęły pojawiać się zielone kule ognia.

Raport, który porządkuje niepokój

25 maja 1950 roku ppłk Doyle Rees z 17th District Office of Special Investigations przygotował dokument zatytułowany „Summary of Observations of Aerial Phenomena in the New Mexico Area, December 1948 – May 1950”. To podsumowanie obserwacji zjawisk powietrznych w rejonie Nowego Meksyku od grudnia 1948 do maja 1950 roku. Już pierwszy akapit jest znaczący: podczas spotkania z innymi wojskowymi i rządowymi agencjami wywiadowczymi w grudniu 1948 roku ustalono, że częstotliwość niewyjaśnionych zjawisk powietrznych w Nowym Meksyku jest na tyle duża, iż trzeba zorganizować plan ich raportowania. Innymi słowy: państwo przestało czekać na przypadkowe doniesienia i zaczęło budować system zbierania informacji.

Kto widział te światła

Najmocniejszy element raportu to lista świadków. Dokument podkreśla, że obserwatorami byli naukowcy, agenci specjalni, piloci linii lotniczych, piloci wojskowi, inspektorzy bezpieczeństwa z Los Alamos, personel wojskowy i inni ludzie różnych zawodów, których wiarygodności - jak zapisano - nie kwestionowano. To bardzo ważne, bo oddziela tę sprawę od zwykłej plotki. Wojsko nie opisywało tylko anonimowych telefonów od przypadkowych osób. W aktach znajdowały się relacje ludzi wyszkolonych w obserwacji, przyzwyczajonych do samolotów, meteorów, rakiet, świateł lotniczych i wojskowego nieba Nowego Meksyku. A mimo to część zjawisk uznano za niewyjaśnione.

Trzy kategorie zjawisk

Raport OSI porządkował obserwacje w trzy grupy. Pierwsza to „green fireball phenomenon” — zjawisko zielonych kul ognia. Druga to „disc or variation” — dysk albo wariant dysku. Trzecia to „probably meteoric” — zjawiska prawdopodobnie meteoryczne. Ten podział jest ważny, bo pokazuje, że autorzy nie wrzucali wszystkiego do jednego worka. Część relacji uznawano za prawdopodobne meteory. Część miała charakter dysków albo obiektów podobnych do dysków. Ale zielone kule ognia tworzyły osobną kategorię, na tyle powtarzalną i niepokojącą, że organizowano wokół niej konferencje, konsultacje naukowe i próby pomiarów.

Lincoln LaPaz — naukowiec od meteorów

Kluczową postacią tej historii był dr Lincoln LaPaz, dyrektor Institute of Meteoritics i szef Departamentu Matematyki i Astronomii na University of New Mexico. W dokumentach przedstawiono go jako człowieka o bardzo poważnym zapleczu: w czasie wojny pracował jako matematyk badawczy w New Mexico Proving Grounds, a później był dyrektorem technicznym sekcji analiz operacyjnych w Headquarters Second Air Force. Od 1948 roku dobrowolnie konsultował dla wojskowego biura śledczego sprawy zielonych kul ognia. To nie był ufolog-amator. To był specjalista od meteorytów i trajektorii, człowiek, który umiał liczyć prędkości, wysokości, kąty, ścieżki przelotu i realne możliwości naturalnych zjawisk.

Czym różniły się od zwykłych meteorów

W raporcie z podróży do Los Alamos z 18 lutego 1949 roku LaPaz mówił o cechach normalnego spadku meteorytu: przypadkowej ścieżce, zmianach koloru i intensywności światła, dźwięku, czasem reakcjach zwierząt. Potem opisał zdarzenie określane jako „Starvation Peak Incident”, które sam obserwował. Według dokumentu miało ono kilka cech odróżniających je od typowego meteoru: jasność pojawiła się natychmiast, bez narastania; kolor był żółtozielony, szacowany na około 6200 angstremów, czyli jednostek używanych do mierzenia bardzo małych odległości, takich jak długość fali światła. Tor był zasadniczo poziomy; obiekt poruszał się po trajektorii ze stałą prędkością kątową; trwał około dwóch sekund i nie towarzyszył mu żaden słyszalny dźwięk. To właśnie brak dźwięku stanie się jednym z najważniejszych problemów.

Los Alamos — konferencja w cieniu bomby

17 lutego 1949 roku w Los Alamos odbyła się konferencja poświęcona zielonym kulom ognia. Kolejna miała miejsce 14 października 1949 roku. W dokumentach wymieniono przedstawicieli wielu instytucji: Fourth Army, Armed Forces Special Weapons Project, University of New Mexico, FBI, U.S. Atomic Energy Commission, University of California, U.S. Air Force Scientific Advisory Board, Geophysical Research Division Air Materiel Command oraz Office of Special Investigations. To skład, który pokazuje rangę problemu. Przy jednym stole spotykali się ludzie od armii, broni atomowej, nauki, śledztw federalnych i badań wojskowych. Nie dlatego, że ktoś chciał urządzić debatę o fantastyce, lecz dlatego, że tajemnicze światła pojawiały się w okolicy, której bezpieczeństwo miało znaczenie strategiczne.

Edward Teller i problem ciszy

Jednym z najbardziej fascynujących fragmentów dokumentów jest wypowiedź Edwarda Tellera, naukowca związanego z Los Alamos i później znanego z prac nad bronią termojądrową. Teller analizował sprawę jak fizyk. Według raportu pokazywał, że materialny obiekt poruszający się z prędkością około ośmiu mil na sekundę na wysokości ośmiu–dziesięciu mil powinien wytworzyć falę uderzeniową, a więc głośny huk słyszalny z odległości około dziesięciu kilometrów. Tymczasem obserwacjom zielonych kul ognia nie towarzyszył dźwięk. Z tego Teller wyciągał ostrożny wniosek: być może nie są to materialne obiekty przelatujące przez atmosferę. Sugerował, że wyjaśnienia należałoby szukać raczej w elektronice i optyce niż w hydrodynamice. Ale nie wszyscy przy stole byli przekonani, że to rozwiązuje problem.

Bradbury nie kupuje łatwego wyjaśnienia

W dokumencie pojawia się także reakcja Bradbury’ego — chodzi o Norrisa Bradbury’ego, dyrektora Los Alamos Scientific Laboratory po wojnie. Według relacji Bradbury zgłaszał zastrzeżenia wobec wyjaśnienia „elektronicznego”. Jeśli przyjąć taką odpowiedź, mówił w istocie dokument, trzeba byłoby rozwiązać wiele jeszcze trudniejszych problemów. Ten spór jest jednym z najlepszych momentów całej historii. Nie mamy tu sensacyjnego orzeczenia „to kosmici”. Mamy naukowców i wojskowych, którzy próbują dopasować zjawisko do znanych kategorii i widzą, że każda hipoteza zostawia dziurę. Obiekt materialny powinien hałasować. Zjawisko optyczne wymagałoby mechanizmu, który tłumaczy powtarzalność i obserwacje z różnych miejsc. Meteor nie pasuje do poziomego toru, koloru, prędkości kątowej i ciszy.

Project Grudge wchodzi na scenę

W dokumentach pojawia się też Project Grudge. To nazwa programu Sił Powietrznych USA, który pod koniec lat 40. zajmował się badaniem doniesień o niezidentyfikowanych obiektach latających. Kapitan Neef miał informować, że problem zielonych kul ognia został zaklasyfikowany jako wojskowo tajny właśnie w ramach Project Grudge, a odpowiedzialność za badania przejęły struktury Air Materiel Command. Dla czytelnika warto to wyjaśnić prosto: Air Materiel Command było wielkim dowództwem Sił Powietrznych odpowiedzialnym m.in. za zaplecze techniczne, badania, rozwój i sprzęt. Jeśli sprawa trafiała do tej struktury, oznaczało to, że nie traktowano jej wyłącznie jako astronomicznej ciekawostki.

Dlaczego wojsko się martwiło

Najważniejsze zdanie z raportu z 1950 roku brzmi w sensie następująco: logicznego wyjaśnienia pochodzenia zielonych kul ognia nie przedstawiono, ale generalnie uznano, że zjawiska istnieją i powinny być badane naukowo, dopóki nie zostaną satysfakcjonująco wyjaśnione. Dalej pada stwierdzenie, że ich dalsze występowanie w pobliżu wrażliwych instalacji jest powodem do niepokoju. Wojsko nie musiało wiedzieć, czym są zielone kule ognia, żeby się nimi martwić. Wystarczyło, że działy się nad obszarem, gdzie znajdowały się instalacje atomowe, poligony i bazy. W zimnej wojnie niewiedza sama w sobie była zagrożeniem.

Kolor, prędkość, brak szczątków

W tabelach obserwacji pojawiają się liczne opisy: zielone, zielonobiałe albo żółtozielone światła; szybki przelot; czasem zanik za górą, czasem rozpad, czasem brak dźwięku. Niektóre zdarzenia klasyfikowano jako prawdopodobnie meteoryczne, inne jako zielone kule ognia. W przypadku części obserwacji wskazywano bardzo wiarygodnych świadków. 30 stycznia 1949 roku odnotowano kilka obserwacji z różnych miejsc, m.in. z okolic Roswell, Alamogordo i Fort Worth. Niektóre opisy mówiły o zjawisku większym niż pełnia Księżyca, o zielonym kolorze, o rozpadzie na mniejsze fragmenty. A jednak poszukiwania szczątków nie przyniosły prostego rozwiązania.

Naukowcy chcieli patrzeć, mierzyć i fotografować

Po dyskusji w Los Alamos zalecono konkretne działania. Po pierwsze: przeliczyć dane przedstawione przez Tellera dokładniej, by sprawdzić jego wstępne wnioski. Po drugie: stworzyć dobrze wyposażone i zorganizowane stacje obserwacyjne, które zapewniłyby możliwie pełne pokrycie fotograficzne i fotometryczne w obszarze występowania zjawisk. Fotometria oznacza pomiar jasności światła, czyli próbę przejścia od „widziałem jasny obiekt” do danych, które można analizować. Po trzecie: jeśli teorie Tellera potwierdziłyby się po przeliczeniu, rozważano odtajnienie projektu, aby dopuścić do niego szerszy udział naukowców z całego kraju. To ważne: dokumenty pokazują nie tylko niepokój, ale też pragnienie naukowej metody.

Land-Air i próba badań terenowych

Raport z 25 maja 1950 roku wspomina, że Geophysical Research Division Air Materiel Command z Cambridge w stanie Massachusetts zawarła kontrakt z firmą Land-Air, Inc. z Holloman Air Force Base w Alamogordo na ograniczone badanie naukowe zielonych kul ognia. Holloman leży w południowej części Nowego Meksyku, niedaleko pustynnych obszarów testowych. To kolejny element układanki: zjawisko przeszło z poziomu relacji świadków i spotkań w Los Alamos do zorganizowanej obserwacji naukowej. Nie znamy z tych fragmentów pełnych wyników tego programu, ale sam fakt kontraktu pokazuje, że sprawa była traktowana poważnie.

Sandia, Los Alamos i strach przed nieznanym

Dla wojska najgorsze było zapewne nie to, że obiekty były zielone. Najgorsze było to, że nie było jasnej odpowiedzi, czym są. Gdyby uznano je za meteory, sprawa byłaby mniej groźna. Gdyby były testami rakietowymi, należałoby ustalić, czy amerykańskimi, czy obcymi. Gdyby były zjawiskiem optycznym, trzeba byłoby je zrozumieć i przewidywać. Ale dokumenty pokazują stan pośredni: zjawiska występują, wiarygodni ludzie je widzą, naukowcy dyskutują, instytucje się spotykają, lecz „logicznego wyjaśnienia” nie ma. W pobliżu Los Alamos i Sandia taka niewiedza nabierała zupełnie innego ciężaru niż gdziekolwiek indziej.

To nie jest prosta opowieść o UFO

Największą pułapką byłoby napisać, że dokumenty dowodzą obecności obcych nad Nowym Meksykiem. Nie dowodzą. Pokazują coś subtelniejszego i bardziej wartościowego: państwo próbowało zrozumieć powtarzalne, niewyjaśnione zjawisko, które pojawiało się w pobliżu strategicznych instalacji. W dokumentach jest ostrożność, niepewność, analiza naukowa, wojskowa biurokracja, klasyfikacje, konferencje i zalecenia badawcze. To nie jest mitologia latających spodków. To historia o tym, jak wczesna zimna wojna spotkała się z niebem, którego nie potrafiła do końca opisać.

W epoce UAP łatwo myśleć, że zainteresowanie państwa takimi zjawiskami jest czymś nowym. Akta Sandia pokazują, że nie. Już w latach 1948–1950 amerykańskie instytucje budowały system raportowania, zapraszały naukowców, organizowały konferencje i analizowały obserwacje z rejonu wrażliwych instalacji. Zmieniły się technologie: dziś mówimy o radarach, FLIR, sensorach, danych wieloźródłowych. Wtedy mówiono o kątach obserwacji, barwie światła, braku huku, stacjach fotograficznych i fotometrii. Ale sedno pozostało podobne: jeśli coś nieznanego pojawia się nad miejscami strategicznymi, państwo chce wiedzieć, czy to natura, błąd obserwacji, technologia przeciwnika czy jeszcze coś innego.

Finał bez rozwiązania

Odtajnione dokumenty Sandia nie zamykają sprawy zielonych kul ognia. Nie przynoszą jednej odpowiedzi, którą można wpisać do podręcznika. Dają za to świetnie udokumentowany obraz momentu, w którym niewyjaśnione zjawisko stało się problemem wojskowym i naukowym. Widzimy LaPaza, który porównuje je z meteorami i widzi różnice. Widzimy Tellera, który pyta, gdzie jest huk. Widzimy Bradbury’ego, który nie chce zbyt łatwo przyjąć wyjaśnienia optyczno-elektronicznego. Widzimy OSI, FBI, AEC, Sandia i Los Alamos, które spotykają się, bo światła nad pustynią pojawiają się zbyt często i zbyt blisko miejsc, których Ameryka strzegła najbardziej.

Artykuł powstał na podstawie odtajnionej teczki „DOW-UAP-D017 General Correspondence Of Sandia”, obejmującej korespondencję Sandia Base oraz dokumenty dotyczące obserwacji zjawisk powietrznych w Nowym Meksyku, w tym raport „Summary of Observations of Aerial Phenomena in the New Mexico Area, December 1948 – May 1950” z 25 maja 1950 roku, przygotowany przez 17th District Office of Special Investigations przy Kirtland Air Force Base. Tekst wykorzystuje także zawarte w dokumentach informacje o konferencjach w Los Alamos, udziale dr. Lincolna LaPaza, dyskusji Edwarda Tellera oraz instytucjach takich jak Armed Forces Special Weapons Project, Atomic Energy Commission, FBI, Air Materiel Command i Project Grudge. Cytaty i sens fragmentów dokumentów zostały przełożone i zredagowane w języku polskim. Tekst został opracowany przy pomocy narzędzi AI PinPoint i Notebook LM.