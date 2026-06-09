Żabka wypuszcza kontroler do gier! Triki dostępny dla wszystkich

Choć Triki na pierwszy rzut oka może wyglądać niepozornie, w rzeczywistości jest innowacyjnym, najmniejszym na świecie kontrolerem do gier. Przypominając kapsel, formą nawiązuje do wspominanych z nostalgią podwórkowych gier sprzed lat, a niewielki rozmiar sprawia, że można mieć go zawsze przy sobie.

Wyposażono go w precyzyjne, zaawansowane technologicznie czujniki – żyroskop, akcelerometr i detektory ruchu – dzięki którym rozpoznaje on swoje położenie i reaguje na ruch dłoni. Sparowanie go z telefonem przez Bluetooth pozwala rywalizować bezpośrednio w Żappce w grach: Snake (dostępny też dla dwóch osób), Ninja Frog, Bokser, Toss oraz nowość – Piłka nożna. Portfolio gier ma zostać wkrótce wzbogacone o wiele nowych, angażujących tytułów.

Triki to prawdziwy game changer. Dzięki temu rewolucyjnemu kontrolerowi i Strefie Gier łączymy angażującą grywalizację w aplikacji Żappka z rzeczywistymi korzyściami dla klientów. Tworzymy też nową przestrzeń do współpracy z partnerami, która będzie jednocześnie miejscem z atrakcyjnymi nagrodami dla klientów – mówi Dominika Gofron, Consumer App Director w Żabka Polska.

W Strefie Gier regularnie pojawiają się wyzwania, w których można zdobyć żappsy i zniżki, a uczestnicy mogą również brać udział w rankingach z nagrodami.

i Autor: Żabka/ Materiały prasowe

Dostępne są również pokoje partnerów Żabki z nagrodami specjalnymi. Rywalizacja odbywa się w formule znanej z trybu rankingowego, a dodatkowym warunkiem jest spełnienie kryteriów danej marki. Oreo przygotowało do zdobycia bilety na BitterSweet Festival w Poznaniu, na którym wystąpią m.in. Gorillaz, Robbie Williams, Lorde czy Twenty One Pilots, a Good Mood plecaki Fjällräven Kånken. W strefie Red Bulla można wygrać lot samolotem z pilotem-akrobatą Łukaszem Czepielą, a u Remigiusza „Reziego” Wierzgonia dzień na planie reality-show „Sabotażysta”.

Urządzenie jest dostępne we wszystkich sklepach Żabka, których jest ponad 12,5 tysiąca, w standardowej cenie 69,99 zł. Klienci mogą jednak skorzystać z oferty promocyjnej w aplikacji Żappka – przy spełnieniu określonych warunków cena spada do 39,99 zł (przy aktywacji kuponu w aplikacji oraz zrobieniu 5 zakupów w ciągu 30 dni na minimum 20 zł) lub 9,99 zł, po 10 takich transakcjach, a dzięki wyzwaniom partnerów nawet za 1 zł.

Triki wpisuje się w rozwój modelu, w którym Żabka łączy świat cyfrowy z codziennymi zakupami. Projekt łączy kontroler do gier mobilnych, aplikację Żappka z ponad 10,7 mln użytkowników oraz sieć sklepów, rozszerzając ekosystem o obszar rozrywki dla klientów.