Wolt łączy siły z Dott i oferuje darmowe przejazdy hulajnogami i rowerami elektrycznymi dla użytkowników Wolt+ w Polsce

Od dostaw do mobilności miejskiej

W ramach współpracy subskrybenci Wolt+ w ośmiu krajach będą mogli co miesiąc korzystać z darmowych przejazdów hulajnogami i rowerami elektrycznymi. To kolejny krok w rozwoju programu, który stopniowo wychodzi poza sam obszar dostaw i rozszerza się o inne codzienne potrzeby – obok jedzenia i zakupów obejmując także poruszanie się po mieście.

W Polsce partnerstwo zostanie uruchomione w 10 miastach, w których działa Wolt. Użytkownicy Wolt+ w tych lokalizacjach otrzymają 30 minut darmowych przejazdów miesięcznie w aplikacji Dott – do wykorzystania zarówno na hulajnogach, jak i rowerach elektrycznych.

Trend i skala – rosnąca rola mikromobilności

Rozwiązanie dobrze wpisuje się w to, jak zmienia się sposób poruszania się po miastach. Polska jest jednym z najszybciej rosnących rynków współdzielonych hulajnóg i rowerów w Europie Środkowo-Wschodniej – usługi te dynamicznie rozwijają się już nie tylko w największych aglomeracjach, ale także w miastach średniej wielkości. To efekt rosnącego zainteresowania wygodnym i bardziej zrównoważonym transportem miejskim. W szerszej skali europejski rynek e-hulajnóg przekroczył w 2025 roku wartość 6,7 miliarda dolarów.

Nowa opcja przejazdów uzupełnia dotychczasowe korzyści Wolt+, takie jak brak opłat za dostawę czy specjalne zniżki. W samej Polsce użytkownicy programu zaoszczędzili już ponad 84,8 mln zł od jego uruchomienia. Globalnie Wolt+ ma ponad 3 miliony subskrybentów, którzy od 2021 roku zaoszczędzili łącznie ponad 600 mln euro.

Jedna aplikacja, wiele potrzeb

Naszym celem w Wolt+ od zawsze było upraszczanie codziennego życia - powiedziała Marianne Vikkula, Head of Wolt. Partnerstwo z Dott to ważny krok w tym kierunku. Rozszerzamy Wolt+ poza dostawy i budujemy usługę, która odpowiada na różne codzienne potrzeby. Każdy musi coś zjeść i jakoś się przemieszczać, dlatego łączymy jedzenie, zakupy i transport w jednej ofercie – tak, aby dawać użytkownikom realną wartość każdego dnia.

Cieszymy się, że możemy połączyć siły z Wolt na poziomie europejskim. To partnerstwo przybliża nas do realizacji naszej wizji wygodniejszego życia w miastach – pomagamy użytkownikom łatwiej docierać do miejsc i usług, z których korzystają na co dzień. Integrując nasze przejazdy z platformą Wolt, nie tylko rozszerzamy ofertę, ale tworzymy bardziej spójne i wygodne doświadczenie na co dzień - dodał Maxim Romain, CEO i współzałożyciel Dott.

Jak to działa:

Użytkownicy Wolt+ mogą aktywować miesięczny pakiet przejazdów Dott bezpośrednio w aplikacji Wolt – w sekcji „Moje korzyści”, wybierając ofertę Dott i klikając „Połącz z Dott”.

Następnie zostaną przekierowani do aplikacji Dott, gdzie mogą połączyć konta i zakończyć aktywację (w razie potrzeby pobierając aplikację).

Po aktywacji pakiet pojawi się jako darmowy miesięczny plan – Wolt+ Pass – gotowy do użycia.

Co miesiąc użytkownicy Wolt+ otrzymują 30 minut przejazdów, które odnawiają się automatycznie i pozostają ważne przez 30 dni od daty aktywacji lub odnowienia subskrypcji Wolt+.

