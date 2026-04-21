Wolt i delio supermarket online łączą siły – nowy standard wygodnych zakupów spożywczych z dostawą nawet w 2 godziny

Nowy wymiar convenience w e-grocery

Dynamiczny rozwój segmentu wyraźnie zmienia sposób, w jaki konsumenci robią zakupy. Coraz większe znaczenie mają rozwiązania, które łączą szeroki wybór z elastyczną logistyką. Współpraca Wolt i delio to odpowiedź na te potrzeby, szczególnie w kontekście rosnącego znaczenia wygody i możliwości planowania większych zakupów bez wychodzenia z domu – mówi Wojciech Chmielewski, Country Lead Retail, Wolt Polska.

Model nowego partnera w aplikacji Wolt opiera się na tzw. time-slot ordering, który umożliwia wybór dogodnego przedziału dostawy. Rozwiązanie to pozwala precyzyjnie dopasować moment odbioru zamówienia do codziennego harmonogramu, od realizacji już za kilka godzin do odpowiedniego zaplanowania dostawy nawet na kolejny dzień.

Skala wyboru i jakość

Oferta delio supermarket online obejmuje ponad 10 tys. produktów, co stanowi ponad trzykrotnie większy wybór niż w przeciętnym dyskoncie. Szeroki asortyment w konkurencyjnych cenach pozwala użytkownikom efektywnie zarządzać zarówno czasem, jak i domowym budżetem.

Szczególny nacisk położono na jakość. W ofercie znajdują się m.in. świeże warzywa i owoce bezpośrednio od rolników oraz pieczywo z lokalnych piekarni. Platforma umożliwia realizację dużych zamówień bez limitów wagowych, zdejmując z użytkowników konieczność fizycznego transportu i samodzielnego dźwigania ciężkich zakupów. Ofertę uzupełniają atrakcyjne promocje i kupony rabatowe, które zwiększają jej dostępność cenową.

Synergia w ekosystemie szybkich dostaw

Rozszerzenie współpracy wpisuje się w szerszą strategię budowy kompleksowego ekosystemu usług dostępnych w jednej aplikacji, od zamówień gastronomicznych, przez szybkie zakupy impulsowe, po większe, planowane koszyki. W tym modelu kluczowe znaczenie ma łączenie różnych kategorii w jednym, spójnym doświadczeniu użytkownika.

Współpraca z Wolt to dla nas naturalny krok w dalszym rozwoju supermarketu delio i konsekwentnej realizacji strategii convenience. Dzięki tej integracji możliwe jest jeszcze lepsze odpowiadanie na potrzeby klientów, oferując im szybki i wygodny dostęp do szerokiej oferty produktów. Istotne jest również dalsze rozwijanie obecności Żabki Jush na platformie Wolt, co wzmacnia ekosystem szybkich dostaw – mówi Zuzanna Dębowska, COO Lite e-Commerce.

Zakupy bez kompromisów

Integracja Wolt i delio supermarket online redefiniuje doświadczenie nabywania produktów spożywczych, łącząc skalę wyboru z elastycznością dostawy. Model ten odpowiada zarówno na codzienne potrzeby, jak i realizację większych zamówień, eliminując bariery logistyczne i czasowe.

W efekcie dostępne jest rozwiązanie, które łączy wygodę, jakość i pełną kontrolę, od wyboru szerokiego asortymentu, przez elastyczne planowanie dostawy, aż po pewność realizacji zamówienia zgodnie z oczekiwaniami. Całość funkcjonuje w jednym, spójnym środowisku cyfrowym, upraszczając doświadczenie użytkownika i zwiększając jego przewidywalność.