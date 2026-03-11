Woda ze słuchawki prysznicowej słabo leci? Ten proszek rozpuści kamień i woda znów popłynie silnym strumieniem

Zatkane otwory w słuchawce prysznicowej zmniejszają ciśnienie wody, psując satysfakcję z brania prysznica.

Gromadzący się miesiącami osad z kamienia bywa bardzo uciążliwy i może doprowadzić do poważniejszych usterek.

Do walki z osadem nie potrzeba wcale drogich chemikaliów – wystarczy sprawdzony domowy sposób.

Poznaj niezawodną metodę, dzięki której słuchawka prysznicowa odzyska dawną sprawność.

Zakamieniona słuchawka prysznicowa - zmora każdej łazienki

Sprzątając łazienkę, często skupiamy się na wannie czy kabinie, zapominając o słuchawce prysznicowej. Tymczasem w jej wnętrzu z biegiem czasu gromadzi się kamienny osad, który zatyka otwory i osłabia przepływ wody. Regularne usuwanie nalotu zapobiega awariom i oszczędza nam siłowania się ze starym, stwardniałym kamieniem. Zmiana kierunku strumienia lub jego osłabienie to sygnał alarmowy, by przystąpić do działania. Na początek odkręć słuchawkę od węża. Następnie w misce wymieszaj cztery litry ciepłej wody z dwiema łyżkami kwasku cytrynowego. Zanurz odkręcony element w przygotowanej miksturze na pół godziny. Po upływie tego czasu przetrzyj słuchawkę miękką gąbką, by pozbyć się resztek osadu, a ewentualne zatory w dziurkach przebij wykałaczką. Na koniec wystarczy opłukać sprzęt pod bieżącą wodą i ponownie przykręcić do węża.

Gorący ocet - pogromca kamienia na armaturze

Czasami kamień na słuchawce jest tak twardy, że standardowe metody zawodzą. W takich przypadkach z pomocą przychodzi gorący ocet. Wystarczy go podgrzać, przelać do odpornego naczynia i zanurzyć w nim zakamienioną słuchawkę. Wysoka temperatura sprawia, że ocet działa błyskawicznie, rozpuszczając uciążliwy osad w otworach w zaledwie kilka minut.

Czyszczenie słuchawki bez rozkręcania. Trik z woreczkiem

Jeśli nie chcesz lub nie możesz odkręcić słuchawki, istnieje równie skuteczna alternatywa. Zrób mieszankę z wody i octu w proporcjach 1:1, a następnie wlej płyn do solidnego woreczka foliowego. Zanurz w nim słuchawkę, szczelnie zawiąż i zostaw na kilka godzin, by roztwór mógł zadziałać. Gdy czas minie, wyczyść urządzenie starannie starą szczoteczką do zębów. Zatkane otwory można dodatkowo udrożnić wykałaczką. Jeśli na słuchawce dostrzeżesz ślady pleśni, z pomocą przyjdzie woda utleniona lub soda oczyszczona. Wystarczy zmieszać sodę z odrobiną wody, by uzyskać pastę idealną do usunięcia grzyba.

