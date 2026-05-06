Wielki przełom na YouTubie. Płatna dotąd opcja jest już dostępna za darmo

Platforma YouTube nieustannie się rozwija i wprowadza dodatkowe udogodnienia, które mają zadowolić korzystających z niej internautów. Na funkcję, która jest aktywna już od kilku dni, wielu z nich czekało latami. Chodzi o możliwość korzystania z innych aplikacji mobilnych podczas oglądania wideo na YouTubie. Do tej pory było to możliwe tylko dla posiadaczy YouTube Premium. W darmowej wersji, w chwili wyjścia z aplikacji, ekran całkowicie znikał.

Wielka zmiana na YouTubie

YouTube wprowadził istotną zmianę, która znacząco wpływa na sposób korzystania z aplikacji przez użytkowników. Tryb odtwarzania w tle oraz funkcja Picture-in-Picture (PiP), dotychczas kojarzone głównie z płatną subskrypcją Premium, są dostępne bez opłat. Nie działają one jednak w każdym przypadku. Zgodnie z komunikatem samej platformy, możliwość odtwarzania wideo w tle dotyczy przede wszystkim treści niemuzycznych. Oznacza to, że użytkownicy mogą minimalizować aplikację i jednocześnie słuchać materiału, np. wywiadów, podcastów czy vlogów, bez konieczności utrzymywania włączonego ekranu. Opcja nie działa jednak podczas oglądania teledysków czy występów na żywo, dostępnych na kanałach artystów.

Jak można zauważyć w mediach społecznościowych, wprowadzona zaledwie kilka dni temu zmiana mocno ucieszyła wszystkich użytkowników platformy YouTube, którzy swoim odkryciem i wynikającym z niego entuzjazmem podzielili się we wpisach na X (kiedyś Twitterze).

Cena YouTube Premium 2026

Niestety, PiP nie działa przy wyłączonym ekranie. Ta funkcja jest zarezerwowana tylko dla osób opłacających abonament YouTube Premium. Jego cena w Polsce od maja 2025 roku wynosi 29,99 zł miesięcznie za plan indywidualny.