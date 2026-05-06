Wielki przełom na YouTubie. Płatna dotąd opcja jest już dostępna za darmo

Platforma YouTube nieustannie się rozwija i wprowadza dodatkowe udogodnienia, które mają zadowolić korzystających z niej internautów. Na funkcję, która jest aktywna już od kilku dni, wielu z nich czekało latami. Chodzi o możliwość korzystania z innych aplikacji mobilnych podczas oglądania wideo na YouTubie. Do tej pory było to możliwe tylko dla posiadaczy YouTube Premium. W darmowej wersji, w chwili wyjścia z aplikacji, ekran całkowicie znikał.
Wielka zmiana na YouTubie
YouTube wprowadził istotną zmianę, która znacząco wpływa na sposób korzystania z aplikacji przez użytkowników. Tryb odtwarzania w tle oraz funkcja Picture-in-Picture (PiP), dotychczas kojarzone głównie z płatną subskrypcją Premium, są dostępne bez opłat. Nie działają one jednak w każdym przypadku. Zgodnie z komunikatem samej platformy, możliwość odtwarzania wideo w tle dotyczy przede wszystkim treści niemuzycznych. Oznacza to, że użytkownicy mogą minimalizować aplikację i jednocześnie słuchać materiału, np. wywiadów, podcastów czy vlogów, bez konieczności utrzymywania włączonego ekranu. Opcja nie działa jednak podczas oglądania teledysków czy występów na żywo, dostępnych na kanałach artystów.
YouTube - odtwarzanie w tle za darmo
Jak można zauważyć w mediach społecznościowych, wprowadzona zaledwie kilka dni temu zmiana mocno ucieszyła wszystkich użytkowników platformy YouTube, którzy swoim odkryciem i wynikającym z niego entuzjazmem podzielili się we wpisach na X (kiedyś Twitterze).
Cena YouTube Premium 2026
Niestety, PiP nie działa przy wyłączonym ekranie. Ta funkcja jest zarezerwowana tylko dla osób opłacających abonament YouTube Premium. Jego cena w Polsce od maja 2025 roku wynosi 29,99 zł miesięcznie za plan indywidualny.