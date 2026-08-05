W tych krajach napiwki mogą obrazić obsługę. Lepiej o tym wiedzieć

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-08-05 13:02

Napiwek w wielu częściach świata jest naturalnym sposobem docenienia kelnera, kierowcy czy pracownika hotelu. Nie wszędzie jednak dodatkowe pieniądze zostawione po wykonanej usłudze są mile widziane. W niektórych krajach zwyczaj napiwków nie jest zakorzeniony w kulturze, a jego wręczenie może zostać odebrane jako niezręczne, niepotrzebne, a czasem nawet obraźliwe.

Dłoń kelnera wyciskająca cytrynę nad daniem z krewetek. O zwyczajach dawania napiwków w restauracjach przeczytasz na Eska.
Autor: Pixabay.com
  • Zwyczaj dawania napiwków jest zróżnicowany na całym świecie, a jego akceptacja i oczekiwania mogą znacząco odbiegać od siebie w zależności od lokalnej kultury i tradycji.
  • W niektórych regionach świata, gest wręczenia dodatkowej zapłaty za usługę może być nie tylko nieoczekiwany, ale nawet źle odebrany, co może prowadzić do niezręcznych sytuacji lub nieporozumień.
  • Zasady dotyczące wysokości napiwków, ich formy czy nawet zasadności ich dawania, są niezwykle zmienne i mogą obejmować zarówno konkretny procent rachunku, jak i całkowity brak takiego zwyczaju.
  • Przed podróżą zaleca się zapoznanie z lokalnymi normami dotyczącymi gratyfikacji, aby uszanować miejscowe zwyczaje i uniknąć potencjalnych faux pas, które mogłyby wyniknąć z nieznajomości kulturowych różnic.

Zasady dotyczące napiwków potrafią mocno różnić się w zależności od miejsca. W jednych państwach oczekuje się, że klient zostawi określony procent rachunku, w innych wystarczy zaokrąglić kwotę, a gdzie indziej napiwek może w ogóle nie być częścią lokalnej kultury. Przed wyjazdem warto więc sprawdzić zwyczaje panujące w danym kraju, aby uniknąć niezręcznej sytuacji.

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Napiwek - kiedy dawać?

Szczególnie ostrożnie należy podchodzić do napiwków w Japonii. W tamtejszej kulturze profesjonalna obsługa jest traktowana jako standard i nie oczekuje się dodatkowej zapłaty za dobrze wykonaną pracę. Zostawienie pieniędzy na stole w restauracji może spowodować konsternację. Pracownik może próbować je zwrócić, ponieważ może uznać, że klient po prostu zapomniał gotówki. Podobne zasady dotyczą wielu innych usług, choć w miejscach mocno nastawionych na zagranicznych turystów, takich jak niektóre hotele czy wycieczki z przewodnikiem, sytuacja może wyglądać nieco inaczej.

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Gdzie nie dawać napiwków?

Podobnie jest w Korei Południowej, gdzie napiwki nie są tradycyjnym elementem kultury usługowej. W restauracji czy taksówce dodatkowa kwota nie jest zazwyczaj wymagana, a w niektórych sytuacjach może zostać odebrana jako nietypowy gest. W Chinach również nie ma powszechnego zwyczaju dawania napiwków, choć w hotelach i miejscach odwiedzanych przez zagranicznych turystów zasady mogą się różnić. Ostrożność warto zachować także w Singapurze, gdzie do rachunku w restauracjach często doliczana jest opłata za obsługę, a dodatkowy napiwek nie jest konieczny. Z kolei w Danii obsługa jest zazwyczaj uwzględniona w cenie, dlatego zostawienie dodatkowych pieniędzy nie jest obowiązkiem. Jeśli jednak usługa była wyjątkowo dobra, napiwek może być potraktowany jako dobrowolne podziękowanie, a nie coś obraźliwego.

Warto pamiętać, że zwyczaje mogą różnić się nawet między konkretnymi lokalami i regionami, a świat turystyki stale się zmienia. Najbezpieczniej przed wyjazdem sprawdzić aktualne zasady dotyczące napiwków, dzięki temu unikniemy nieporozumień i łatwiej dopasujemy się do lokalnej kultury.

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