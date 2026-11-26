W Japonii popularnym świątecznym zwyczajem jest zamawianie kurczaka z KFC. Tradycja narodziła się w latach 70. XX wieku dzięki kampanii reklamowej sieci.

Na Islandii dzieci odwiedza aż 13 postaci zwanych Yule Lads. Zostawiają buty na parapetach, licząc na słodycze i drobne prezenty, a czasem nawet zgniłego ziemniaka.

W Katalonii dzieci przygotowują drewniane polano Caga Tió, które karmią i przykrywają kocem. W Wigilię uderzają w nie patykami, aby „wydobyć” ukryte pod przykryciem słodycze i prezenty.

W Caracas, stolicy Wenezueli, mieszkańcy w okresie przedświątecznym jeżdżą na rolkach na poranne msze. W Norwegii natomiast w wigilijny wieczór tradycyjnie chowa się miotły, aby nie ukradły ich czarownice i złe duchy.

Japonia. Świąteczna kolacja z kurczakiem z KFC

W Japonii Boże Narodzenie nie jest świętem o takim samym znaczeniu religijnym i rodzinnym jak w Polsce. Mimo to w grudniu można tam zauważyć wiele świątecznych dekoracji, iluminacji i specjalnych ofert przygotowywanych przez restauracje. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zwyczajów jest zamawianie na święta zestawów z kurczakiem z KFC. Tradycja ta rozwinęła się w latach 70. XX wieku dzięki kampanii reklamowej sieci, która promowała smażonego kurczaka jako świąteczny posiłek. Z czasem pomysł przyjął się na tyle dobrze, że wiele osób zamawia zestawy z wyprzedzeniem, aby uniknąć kolejek.

Islandia. Trzynaście postaci zamiast jednego Mikołaja

Na Islandii dzieci mogą liczyć na wizyty aż trzynastu świątecznych postaci nazywanych Yule Lads. Według lokalnego folkloru są to psotne postacie, które przychodzą kolejno w trzynastu nocach poprzedzających Boże Narodzenie. Dzieci zostawiają buty na parapetach, licząc na drobne upominki. Grzeczne mogą znaleźć w nich słodycze lub niewielkie prezenty, natomiast te, które nie zachowywały się najlepiej, mogą otrzymać zgniłego ziemniaka. Każda z postaci ma własne imię i charakterystyczne zwyczaje. Współczesna, łagodniejsza wersja Yule Lads jest dziś ważną częścią islandzkiej atmosfery świątecznej.

Święta Bożego Narodzenia przyszły w tym roku w październiku

Katalonia. Dzieci karmią drewniane polano

Jedną z najbardziej zaskakujących tradycji można spotkać w Katalonii, regionie Hiszpanii. Tamtejsze dzieci przygotowują specjalne drewniane polano nazywane Caga Tió. Ma ono namalowaną twarz, a często również niewielkie nóżki i charakterystyczne czerwone nakrycie głowy. Przez kilka dni przed świętami dzieci symbolicznie karmią polano owocami, orzechami i słodyczami, a następnie przykrywają je kocem. W Wigilię uderzają w nie patykami, śpiewając tradycyjne piosenki. Według zwyczaju w ten sposób polano „wydala” drobne prezenty i słodycze, które dzieci znajdują pod przykryciem. The Independent +1

Wenezuela. Na mszę można pojechać na rolkach

W stolicy Wenezueli, Caracas, w okresie przed Bożym Narodzeniem można spotkać ludzi przemieszczających się na rolkach w drodze na poranne nabożeństwa. Zwyczaj ten jest związany z Misas de Aguinaldo, czyli specjalnymi mszami odprawianymi w dniach poprzedzających święta.

Tradycja jest na tyle popularna, że w niektórych porannych godzinach zamykane są wybrane ulice, aby uczestnicy mogli bezpiecznie dotrzeć do kościołów. Dla mieszkańców to nie tylko sposób na dojazd, ale również okazja do wspólnego świętowania i spędzania czasu z innymi.

Norwegia. Miotły znikają z domów

W Norwegii można spotkać się z tradycją chowania mioteł w wigilijny wieczór. Zwyczaj wywodzi się z dawnych ludowych wierzeń, według których w tym czasie po świecie miały krążyć czarownice i złe duchy. Miotły miały być dla nich środkiem transportu, dlatego mieszkańcy ukrywali je, aby nie dopuścić do ich kradzieży. Dzisiaj mało kto traktuje tę tradycję dosłownie, ale opowieść wciąż pojawia się wśród norweskich zwyczajów bożonarodzeniowych. To ciekawy przykład tego, jak dawne wierzenia potrafią przetrwać w kulturze, nawet jeśli ich pierwotne znaczenie z czasem się zmienia.

Święta mogą wyglądać zupełnie inaczej

Choć wszystkie opisane zwyczaje są związane z okresem Bożego Narodzenia, pokazują, jak różnorodne mogą być lokalne tradycje. W jednych krajach najważniejsza jest wspólna uczta, w innych rodzinne zabawy, folklor lub religijne obrzędy. To, co dla turysty może wydawać się nietypowe, dla mieszkańców jest często czymś zupełnie naturalnym i przekazywanym z pokolenia na pokolenie.