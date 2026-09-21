Urodzinowego świętowania ciąg dalszy – Lidl Polska wraz z Parkside zadbają o samochód i warsztat od czwartku, 24 września!

Twoja własna myjnia samochodowa

Każdy z nas lubi mieć porządek oraz jeździć w czystym i pachnącym samochodzie – jednak często brakuje nam czasu aby podjechać dodatkowo na myjnie. Dzięki urodzinowej promocji Parkside, będziemy mogli wyczyścić auto samodzielnie, nie schodząc z jakości. Wielofunkcyjny odkurzacz piorący, 1600 W Parkside (120 zł taniej: 279 zł[1]/zestaw; dostępny online na lidl.pl) zadba o wnętrze naszego samochodu. Dzięki wysokiej mocy ssania skutecznie radzi sobie z zabrudzeniami zarówno na wykładzinach, jak i tapicerkach. Do mycia z zewnątrz naszych pojazdów Lidl proponuje wielozadaniową myjkę ciśnieniową, o maksymalnym ciśnieniu 135 barów 1800 W Parkside (229 zł/zestaw), która poradzi sobie nie tylko z myciem samochodu ale także z tarasem czy fasadą domu. Do specjalnych zadań będziemy potrzebować odpowiedniego ubioru - wytrzymałe ogrodniczki robocze męskie Parkside (20 zł taniej: 49,99 zł[2]/para; dostępny również online na lidl.pl) ochronią nas przed wilgocią i zabrudzeniami podczas jesiennej pracy.

Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Sezonowa kontrola pojazdu

Od czwartku, 24 września w sklepach Lidl Polska i na stronie lidl.pl znajdziemy to, co potrzebne do sezonowej wymiany kół i pracy przy zawieszeniu. Zacznijmy od podstaw: stabilny podnośnik hydrauliczny Ultimate Speed z udźwigiem do 2t (30 zł taniej: 129 zł[3]/szt.; także online na lidl.pl) zagwarantuje bezpieczną i wygodną pracę. Zapomnijmy o męczącym siłowaniu się z odkręcaniem śrub - akumulatorowy klucz udarowy, 20 V Parkside (100 zł taniej: 199 zł[4]/zestaw; dostępny online na lidl.pl) zrobi to za nas w kilka sekund i bez żadnego wysiłku. Przed założeniem zimowego kompletu opon, warto wyposażyć się w butelkę na sprężone powietrze Parkside (20 zł taniej: 79 zł[5]/zestaw; również online na lidl.pl), która pomoże w oczyszczaniu i konserwowaniu elementów zawieszenia, a dzięki funkcji wielokrotnego napełniania posłuży nam na dłużej. Nie możemy zapomnieć również o prawidłowym ciśnieniu w oponach. W domowym warsztacie niezastąpiony będzie kompaktowy minikompresor samochodowy, 12 V Ultimate Speed (49,99 zł/zestaw), natomiast w trasie idealnie sprawdzi się wielofunkcyjny powerbank z kompresorem Ultimate Speed (50 zł taniej: 249 zł[6]/zestaw; także online na lidl.pl), który zabezpieczy nas na wypadek nagłej awarii w podróży.

Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Przyszedł czas na elektrykę!

Urządzenie do diagnostyki akumulatorów samochodowych Ultimate Speed (50 zł taniej: 99 zł[7]/szt.) w kilka chwil sprawdzi stan baterii przed pierwszymi, jesiennymi chłodami. Jeśli badanie wykaże spadek mocy, z pomocą przyjdzie prostownik do ładowania akumulatora Ultimate Speed (70 zł taniej: 179 zł[8]/szt.; także online na lidl.pl), który sprawnie przywraca sprawność baterii. W przypadku nagłej awarii w trasie sprawdzi się natomiast mobilny rozrusznik samochodowy z powerbankiem Ultimate Speed (70 zł taniej: 179 zł[9]/zestaw; również online na lidl.pl).

Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Bezpieczeństwo w nowej odsłonie

W nadchodzącej, urodzinowej ofercie znajdziemy też coś dla komfortu i bezpieczeństwa. Zadbajmy o wygodę wnętrza naszych samochodów dzięki nakładce na fotel samochodowy Ultimate Speed (24,99 zł/szt.; również online na lidl.pl), dostępnej także w wersji premium – nakładka na siedzenie samochodowe ze wsparciem odcinka lędźwiowego Ultimate Speed (supercena: 39,99 zł/szt.), dzięki której nasze plecy nie ucierpią nawet w trakcie dłuższych tras. Z kolei wodoodporny pokrowiec na samochód Ultimate Speed (30 zł taniej: 49,99 zł[10]/szt.; także na lidl.pl) doskonale uchroni nasze pojazdy przed jesiennym deszczem i przymrozkami. Podczas kompleksowego odświeżania naszych samochodów, warto zainteresować się też ich bagażnikiem. Do tego idealnie sprawdzą się praktyczne akcesoria do bagażnika Ultimate Speed (19,99 zł/szt.; dostępny online na lidl.pl), w których swobodnie pomieścimy wszystkie drobiazgi. Natomiast cięższy ładunek skutecznie zabezpieczymy dzięki elastycznemu zestawowi gum mocujących Ultimate Speed (12,99 zł/zestaw) oraz zestawowi pasów transportowych 2- lub 4- częściowemu Ultimate Speed (10 zł taniej: 29,99 zł[11]/zestaw).

Pamiętajmy, że udana podróż to przede wszystkim bezpieczna podróż. Nie uda nam się to, jeśli w naszych samochodach zabraknie podstawowych artykułów - w pełni wyposażona apteczka samochodowa, 44 elementy Sensiplast (14,99 zł/zestaw) oraz gaśnica proszkowa, 1 kg, ABC Anaf (49 zł/szt.) również pojawią się w najnowszej ofercie Lidl Polska. Dostępny będzie także sprzęt do zadań specjalnych, czyli pompa oleju, 12 V Ultimate Speed (30 zł taniej: 44,99 zł[12]/zestaw; także online na lidl.pl), która bez problemu i samodzielnie odessie płyny eksploatacyjne z naszych pojazdów.

Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Warsztat majsterkowicza

Urodzinowe świętowanie kończymy w królestwie majsterkowania. Niezależnie, czy planujemy drobne naprawy silnika, czy prace przy nadwoziu i wnętrzu, z tymi produktami będziemy mieli 2 w 1. Jeśli mamy w planach odnowę kabiny lub wymianę elementów karoserii dobrym wyborem będzie specjalistyczny zestaw narzędzi do demontażu lub zestaw klipsów mocujących Parkside (10 zł taniej: 19,99 zł[13]/zestaw). Do kompletu warto dobrać uniwersalny zestaw śrubokrętów 6 lub 10 elementów (24,99 zł/zestaw). Do bardziej wymagających prac będziemy mogli wyposażyć się w bogaty zestaw kluczy Parkside (29,99 zł/ zestaw) lub zestaw kluczy dynamometrycznych Parkside (10 zł taniej: 79,90 zł[14]/zestaw) oraz uniwersalny zestaw grzechotek, 46 elementów Parkside (20 zł taniej: 59,90 zł/zestaw). A jak ułatwić sobie dotarcie do trudno dostępnych miejsc? Na lidlowych półkach znajdziemy innowacyjną akumulatorową grzechotkę, 20 V Parkside Performance (50 zł taniej: 299 zł[15]/zestaw). To nie wszystko! W sieci dostępny będzie niezastąpiony duet dostępny w edycji limitowanej - akumulatorowa wiertarkowkrętarka, 20 V Parkside (supercena: 149 zł/zestaw) oraz poręczna akumulatorowa wkrętarka, 4 V Parkside (20 zł taniej: 49,90 zł[16]/zestaw) do szybkiego montażu - z takim zapleczem technicznym poradzimy sobie z każdą usterką! Powyższe produkty będą dostępne również w sklepie internetowym lidl.pl.

Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Skompletuj wyposażenie warsztatu i zadbaj o swój samochód razem z Lidl Polska już od czwartku, 24 września!