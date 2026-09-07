Twój mężczyzna Ci za to podziękuje. Kultowy zapach Louis Vuitton za 15% ceny? Odpowiednik BUJAIRAMI Hectic robi furorę w Super-Pharm

Perfumy za mniej niż 200 zł, które pachną jak luksus za ponad 1300 zł?

Nie każdy mężczyzna chce wydawać na perfumy kilkaset czy kilka tysięcy złotych, żeby pachnieć luksusowo. BUJAIRAMI Hectic trafia dokładnie w tę potrzebę – oferuje nowoczesny, świeży i elegancki profil zapachowy inspirowany jednym z najbardziej pożądanych męskich kierunków perfumeryjnych, ale w cenie wielokrotnie niższej niż luksusowe perfumy Louis Vuitton.

Dla porównania: oficjalna cena 100 ml Louis Vuitton Imagination wynosi obecnie ok. 1380 zł, podczas gdy 100 ml BUJAIRAMI Hectic kosztuje w Super-Pharm 194,99 zł (cena promocyjna).

To właśnie dlatego Hectic może być interesującą propozycją dla mężczyzn, którzy chcą osiągnąć efekt luksusowego, dopracowanego zapachu bez wydawania fortuny.

Autor: TheRichSupplements/ Materiały prasowe

Nie tylko podobny klimat. Tutaj liczy się również trwałość

BUJAIRAMI Hectic to ekstrakt perfum, czyli forma zapachu stworzona z myślą o intensywności i długotrwałym efekcie. Według informacji marki zapach utrzymuje się na skórze nawet do 12 godzin, a jego projekcja pozostaje wyraźna przez wiele godzin.

Sama kompozycja została zbudowana wokół kontrastu świeżości i głębi. Otwarcie przynosi soczystą cytrynę, bergamotkę kalabryjską i sycylijską pomarańczę. W sercu pojawiają się imbir nigeryjski, neroli tunezyjskie i cynamon cejloński, a baza łączy czarną herbatę, ambroksan, drewno gwajakowe i olibanum. Efekt? Świeży, energetyczny, ale jednocześnie elegancki i zdecydowanie męski zapach.

„Codziennie słyszę komplementy”

Najlepszą reklamą Hectic okazują się jednak nie deklaracje marki, ale reakcje osób, które już go noszą.

Piękny zapach, warty ceny – Karol

Jeszcze mocniej brzmi opinia Rafała:

Wow! Codziennie słyszę komplementy i padają pytania o zapachAbsolutny TOP 100/10.

Autor: TheRichSupplements/ Materiały prasowe

To właśnie efekt „compliment getter” jest jednym z powodów, dla których tego typu zapachy zdobywają popularność wśród młodszych konsumentów – perfumy nie mają być wyłącznie przyjemne dla noszącego. Mają być zauważalne.

BUJAIRAMI Hectic – dla kogo?

Hectic powstał z myślą o mężczyznach, którzy lubią zapachy świeże, ale nie banalne. To propozycja dla tych, którzy chcą pachnieć elegancko w pracy, świeżo na co dzień i charakterystycznie podczas wieczornego wyjścia.

Nie jest to ciężki, przytłaczający zapach. Cytrusy i neroli nadają mu lekkości, imbir i cynamon dodają energii, a czarna herbata, ambroksan, drewno i olibanum budują trwałą, elegancką bazę.

Viralowe perfumy od BUJAIRAMI

BUJAIRAMI to australijska marka perfum, która łączy nowoczesne podejście do perfumerii z wyjątkową trwałością i intensywną projekcją. Jej portfolio obejmuje kompozycje inspirowane najbardziej pożądanymi kierunkami światowej perfumerii – od świeżych i energetycznych po zmysłowe i otulające – oferowane w bardzo przystępnych cenach. Marka zdobywa popularność w social mediach i wśród zagranicznych twórców perfumeryjnych, którzy doceniają przede wszystkim moc zapachów, ich trwałość oraz stosunek jakości do ceny. Dostępna jest już w drogeriach Super-Pharm w całej Polsce oraz na superpharm.pl.