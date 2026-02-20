Tuje brązowieją po zimie? Zastosuj to przed podlewaniem, a odzyskają kolor

Odkryj prosty sposób na uratowanie brązowych tui po zimie.

Dowiedz się, dlaczego kolejność działań ma kluczowe znaczenie.

Sprawdź, jak wykorzystać popularny produkt, by przywrócić zieleń Twojemu ogrodowi.

Zapewnij swoim tujom szybką regenerację i piękny wygląd bez zbędnych wydatków.

Jeśli martwią cię brązowe i rude kolory na tujach, to spokojnie. W rzeczywistości w większości przypadków to naturalna reakcja tui na trudne zimowe warunki. Okazuje się, że najczęstszą przyczyną jest tzw. susza fizjologiczna. Zimą, szczególnie podczas mroźnych i słonecznych dni, tuje tracą wodę przez igły, ale nie są w stanie jej uzupełnić, bo gleba jest zamarznięta. Dodatkowo silny wiatr i brak okrywy śnieżnej potęgują problem. Efektem są przypalone końcówki pędów i brązowe przebarwienia. Czasem do tego dochodzą niedobory składników mineralnych, zwłaszcza magnezu, który odpowiada za intensywną zieleń igieł.

Brązowe tuje po zimie to częsty problem, ale rzadko oznacza porażkę. Jeden prosty zabieg wykonany przed podlewaniem może zdecydować o tym, czy żywopłot szybko odzyska intensywną zieleń i znów stanie się ozdobą ogrodu.

Zrób to przed podlewaniem

Zanim sięgniesz po konewkę lub wąż ogrodowy, zastosuj siarczan magnezu (tzw. sól Epsom) albo nawóz z dużą zawartością magnezu. To właśnie ten pierwiastek bierze udział w procesie fotosyntezy i decyduje o barwie igieł. Rozsyp preparat równomiernie na glebie wokół tui, w obrębie ich systemu korzeniowego. Nie wysypuj go bezpośrednio na igły. Tutaj liczy się kontakt z podłożem. Dopiero po tym etapie obficie podlej rośliny, aby składniki odżywcze mogły szybciej przeniknąć do korzeni.

Dlaczego to działa?

Jeśli najpierw podlejesz, a dopiero potem zastosujesz nawóz, część wody spłynie w głąb gleby bez składników odżywczych. Gdy jednak nawóz trafi na glebę jako pierwszy, podlewanie zadziała jak transport dla minerałów. Tuje szybciej uzupełnią niedobory, a proces regeneracji ruszy znacznie sprawniej. W wielu ogrodach już po 2-3 tygodniach widać wyraźne zazielenienie pędów.

Tuje - porady

Po nawożeniu delikatnie usuń najmocniej zbrązowiałe, suche fragmenty pędów. Nie przycinaj jednak zbyt głęboko – tuje najlepiej regenerują się, gdy cięcie jest umiarkowane. W kolejnych tygodniach podlewaj regularnie, zwłaszcza jeśli wiosna jest sucha i bezdeszczowa. Dobrym pomysłem jest też ściółkowanie podłoża korą, która ograniczy parowanie wody i ochroni korzenie.

Kiedy tuje nie odżyją?

Jeśli pędy są całkowicie suche, kruche i brązowe aż do samego środka, może to oznaczać poważne przemrożenie. Jednak nawet wtedy warto dać roślinie kilka tygodni, tuje często odbijają od zdrowych części, gdy tylko warunki się poprawią.

