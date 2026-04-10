Pepco zaskoczyło nową, letnią kolekcją. W tym roku królują wiśnie

Nowa kolekcja wyraźnie inspirowana jest letnim stylem życia, który jest spokojny, bliski naturze i pełen drobnych przyjemności. Dominują jasne barwy, takie jak biel, czerwień oraz subtelna zieleń, które razem tworzą świeżą i bardzo przyjemną dla oka paletę kolorów. Motyw wiśni pojawia się na wielu produktach, ale jest przedstawiony w delikatny, estetyczny sposób, bez przesady i nadmiaru. Dzięki temu dodatki nie przytłaczają wnętrza, a jedynie nadają mu lekkości i wakacyjnego charakteru. Kolekcja sprawdzi się zarówno w kuchni, jadalni, jak i w salonie czy na balkonie.

Pepco z nową kolekcją na wiosnę 2026

Co więcej, oferta została zaprojektowana bardzo kompleksowo. Znajdziemy tu naczynia do serwowania, talerze, miski, półmiski oraz drobne akcesoria kuchenne, które mogą stać się bazą letnich spotkań przy stole. Uzupełnieniem są tekstylia, jak na przykład obrusy, serwetki, podkładki, poduszki dekoracyjne i pościel. Wszystkie są utrzymane w tej samej wiśniowej stylistyce. Dzięki temu łatwo stworzyć spójną aranżację bez konieczności długiego dobierania dodatków. Kolekcja wyraźnie nawiązuje do stylu rustykalnego i retro, ale w nowoczesnym, lekkim wydaniu, które pasuje także do współczesnych mieszkań.

Wiśnie - hit lata 2026

Szczególną uwagę zwracają detale widoczne na produktach. Wiśnie pojawiają się nie tylko jako nadruki, ale też jako subtelne zdobienia, które dodają całości uroku i domowego charakteru. Naczynia z tej kolekcji idealnie wpisują się w trend celebrowania codziennych chwil: śniadania na tarasie, popołudniowej kawy w ogrodzie czy kolacji przy otwartym oknie. Tekstylia, takie jak obrusy i poduszki, mogą w jednej chwili odmienić przestrzeń, sprawiając, że nawet zwykły stół czy sofa zyskują letni, przyjazny klimat.

Co ważne, kolekcja wygląda na przemyślaną nie tylko wizualnie, ale też użytkowo. Produkty są lekkie, uniwersalne i łatwe do zestawiania z innymi dodatkami. Wiśniowy motyw działa tu jak subtelny akcent, który nie dominuje wnętrza, ale nadaje mu charakteru i sezonowego świeżego wyglądu. To propozycja dla osób, które lubią zmieniać wystrój wraz z porami roku, ale cenią sobie prostotę i spójność. Wszystko wskazuje na to, że ta kolekcja może stać się jednym z letnich hitów – jest modna, niedroga i idealnie wpisuje się w wakacyjny nastrój, który wiele osób chce przenieść do swojego domu.