Tchibo prezentuje nową kawę Rarität: Buramba Rwanda - limitowana edycja kawy specialty z „krainy tysiąca wzgórz”

Nowy Rarität przenosi nas do Rwandy, nazywanej „krainą tysiąca wzgórz”. To właśnie tam, na wysokościach sięgających 2000 metrów, w żyznych, wulkanicznych glebach dojrzewają ziarna kawy. Wysokie położenie plantacji sprawia, że owoce rozwijają się wolniej, dzięki czemu kawa zyskuje bardziej złożony i intensywny aromat. – Sercem Rarität Buramba Rwanda są ludzie – plantatorzy kawy zrzeszeni w spółdzielniach w regionach Buramba i Sholi, którzy od lat blisko ze sobą współpracują, wspólnie dbając o najwyższą jakość upraw i obróbki ziaren. To właśnie ich wiedza, doświadczenie i pasja czynią tę kawę naprawdę wyjątkową – mówi Patrycja Mądry, Senior Marketing Specialist w Tchibo Warszawa.

Smak dzikiej natury

Kawa Rarität Buramba Rwanda to 100% Arabica, poddana mytej obróbce, o średnim stopniu palenia. W filiżance zachwyca owocowym charakterem, w którym wyraźnie wyczuwalne są nuty mandarynki i miodu. Najlepiej sprawdzi się jako kawa filtrowana – przygotowana metodą przelewową lub drip, ale doskonale smakuje również jako Caffè Crema z automatycznego ekspresu.

i Autor: Tchibo/ Materiały prasowe

Limitowana puszka kawy

Rarität Buramba Rwanda dostępna jest w limitowanej ilości i tylko przez krótki czas. Oprócz klasycznego opakowania kawy ziarnistej (250 g), edycja obejmuje również ekskluzywną metalową puszkę w odcieniach zieleni i złota, ozdobioną wizerunkiem lamparta – idealną na prezent lub do przechowywania kawy. Ziarna tej kawy są również dostępne z dyspensera w opakowaniach o pojemności 125, 250 oraz 500 g.

Seria dla prawdziwych koneserów kawy

Kawy speciality z limitowanej serii Rarität od Tchibo to produkty stworzone z myślą o najbardziej wymagających koneserach, ale także tych, którzy poszukują sprawdzonych pomysłów na prezent. Ich ziarna pochodzą wyłącznie z wyselekcjonowanych plantacji, co stanowi gwarancję najwyższej jakości i nadzwyczajnych doznań smakowych. Ziarna Rarität dostępne są tylko w sklepach własnych Tchibo - stacjonarnie i online. W trakcie roku na półki trafia około 5 nowych wariantów - każdy z innego regionu świata, które w sprzedaży są dostępne przez ograniczony czas, do wyczerpania zapasów.

i Autor: Tchibo/ Materiały prasowe

Cechy kawy Rarität Buramba Rwanda:

pochodzi z regionów Buramba i Sholi w Rwandzie, położonych na wysokości 1 800–2 000 m n.p.m.;

nuty smakowe: mandarynka i miód;

metoda obróbki: myta;

metody przygotowania: idealna do parzenia w ręcznym filtrze i metodą przelewową, doskonale sprawdzi się także w ekspresach automatycznych;

limitowana edycja dostępna tylko przez krótki okres.

i Autor: Tchibo/ Materiały prasowe