Światowy Dzień Ketchupu: Polacy kochają ketchup, ale coraz częściej wybierają ten bez dodatku cukru

Z danych NielsenIQ wynika, że ketchupy typu Zero są dziś najszybciej rosnącą częścią tej kategorii. Ich sprzedaż osiągnęła wartość 87 mln zł, co oznacza, że odpowiadają już za blisko 10% całego rynku ketchupu w Polsce. W ciągu roku udział wartościowy w tym segmencie wzrósł aż o prawie 80%1.

Ketchup zostaje, zmienia się skład

Polacy nie rezygnują z ketchupu, ale coraz uważniej patrzą na to, co trafia do koszyka. Smak nadal ma ogromne znaczenie, jednak przy codziennych zakupach coraz częściej liczy się także skład, zawartość cukru i prostsza lista składników.

Jak wynika z badania Ipsos „Trendy w Zwyczajach Żywieniowych Polaków” z 2025 r., już ponad co drugi Polak deklaruje, że ograniczanie cukru jest jednym z elementów zdrowego stylu życia. Konsumenci zwracają uwagę również na obecność konserwantów, sztucznych barwników czy składników, których chcą unikać w codziennej diecie. Podobny kierunek pokazują dane Mintel z marca bieżącego roku. Wśród najważniejszych czynników zakupowych w kategorii żywności znajduje się dziś naturalność składników, niska zawartość cukru oraz wartości odżywcze.

1 Kraft Heinz za NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska (Indeks spożywczy), sprzedaż wartościowa w PLN, udziały wartościowe do kategorii i zmiana sprzedaży wartościowej, w sumie okresów Tydzień 18’2025-Tydzień 17’2026 (względem okresu Tydzień 18’2024-Tydzień 17’2025), kategoria: Ketchup, segment: Ketchupy typu light (Prawa autorskie © 2026, NielsenIQ)

Ketchup to produkt, który Polacy dobrze znają i po który sięgają przez cały rok. Widzimy jednak, że konsumenci coraz częściej szukają produktów, które łączą znany smak z prostszym składem i mniejszą ilością cukru. Właśnie dlatego warianty Zero tak dynamicznie zyskują na znaczeniu. W Kraft Heinz mamy dziś zarówno łagodne, jak i pikantne ketchupy bez dodatku cukru, dostępne pod markami Pudliszki i Heinz – mówi Adam Imielski, dyrektor zarządzający Kraft Heinz Polska.

i Autor: Heinz/ Materiały prasowe

Grill, długi weekend i święta – wtedy ketchup znika szybciej

Chociaż ketchup kupujemy przez cały rok, jego sprzedaż szczególnie rośnie wtedy, gdy częściej spotykamy się przy wspólnym stole. Długie weekendy, majówka, czerwcówka, święta czy sezon grillowy to momenty, w których ketchup wyjątkowo często trafia do koszyków zakupowych. W takich tygodniach sprzedaż może być nawet o ok. 70% wyższa niż w standardowych okresach.

To pokazuje, że ketchup pozostaje jednym z tych produktów, które po prostu „muszą być w domu”. Coraz częściej jednak obok klasycznych wariantów konsumenci wybierają także wersje bez dodatku cukru. Dla wielu osób to sposób na małą zmianę w codziennym jadłospisie. Bez rezygnowania ze smaku, który znają od lat. Według danych Kraft Heinz najbardziej lubimy ketchup w wersji łagodnej (60%), a ostrą wersję wybiera 40% z nas.