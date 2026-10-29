Smaki Indii przejmują KFC. Sieć przedstawia ofertę Masala Naan!

Czas wpuścić do codziennego menu trochę orientalnego street foodu. KFC przedstawia inspirowane smakami Indii menu z dwoma premierowymi burgerami na czele. Masala Naan to uwielbiana panierowana polędwiczka z kurczaka, podana w towarzystwie rozpływającego się sera, świeżych warzyw i majonezu. Kompozycję domyka aromatyczny sos Mango Masala, który nadaje całości subtelną, owocową nutę.

Curry Naan to ukłon w stronę fanów szukających nieco bardziej pikantnych twistów. Grillowany ser halloumi został połączony z warzywami i autorskim sosem Curry, tworząc wyrazisty, orientalny miks smaków.

Burger, frytki, a może Masala Bowl?

Oprócz burgerów w menu fani znajdą Frytki Masala obficie polane sosami Curry i Mango Masala oraz oprószone prażonym sezamem – idealne do dzielenia się ze znajomymi! Dla zwolenników zbalansowanych posiłków KFC przygotowało kolorowy Masala Bowl, oparty na kultowym kurczaku, ryżu, kremowym awokado, soczystym ananasie, świeżych warzywachi miksie sosów.

Egzotyczny shake i wielki powrót ogórkowej lemoniady

Mocne wrażenia smakowe wymagają równie silnego orzeźwienia. O odpowiedni balans zadba Mango Lassi Shake – kremowy deser z purée z mango i jogurtową nutą, inspirowany słynnym indyjskim klasykiem. KFC przywraca również lemoniadę o smaku ogórka! To zastrzyk świeżości łączący napój 7UP, nutę ogórka i soczystą limonkę.

Limitowane menu Masala Naan jest dostępne od 28 października do 24 listopada 2026 roku we wszystkich restauracjach KFC oraz w dostawie. Zbierz ekipę, wpadnijcie do KFCi sprawdźcie, jak smakuje orientalny street food w bezkompromisowym wydaniu!