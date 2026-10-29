Cappuccino, latte macchiato czy flat white jak z kawiarni? Z Philips Baristina Latte przygotujesz je w prosty sposób

Kiedy masz ochotę na coś więcej niż czarną kawę

Dobra kawa mleczna wymaga odpowiednio zaparzonego espresso i właściwie przygotowanego mleka. Philips Baristina Latte upraszcza oba te etapy. Po wsypaniu ulubionych ziaren i przesunięciu uchwytu ekspres sam je mieli, ubija i zaparza kawę.

Za mleko odpowiada natomiast inteligentna dysza spieniająca. W odróżnieniu od klasycznych spieniaczy samodzielnie kontroluje jego temperaturę i konsystencję, dlatego nie trzeba samodzielnie kontrolować całego procesu ani posiadać umiejętności baristy.

W zależności od tego, na jaką kawę mamy ochotę, ekspres przygotuje gęstą pianę idealną do latte macchiato, aksamitną mikropiankę do cappuccino albo gorące mleko do flat white. Aby cieszyć się ulubionym napojem, wystarczy przekręcić pokrętło i wybrać preferowaną opcję, a następnie rozpocząć spienianie jednym przyciskiem.

Baristina Latte współpracuje zarówno z tradycyjnym mlekiem, jak i napojami roślinnymi, m.in. owsianym, sojowym czy migdałowym. Pozwala więc łatwo dopasować napój do własnych preferencji.

Autor: Walk/ Materiały prasowe

Kiedy masz ochotę na coś więcej niż czarną kawę

Dobra kawa mleczna wymaga odpowiednio zaparzonego espresso i właściwie przygotowanego mleka. Philips Baristina Latte upraszcza oba te etapy. Po wsypaniu ulubionych ziaren i przesunięciu uchwytu ekspres sam je mieli, ubija i zaparza kawę.

Za mleko odpowiada natomiast inteligentna dysza spieniająca. W odróżnieniu od klasycznych spieniaczy samodzielnie kontroluje jego temperaturę i konsystencję, dlatego nie trzeba samodzielnie kontrolować całego procesu ani posiadać umiejętności baristy.

W zależności od tego, na jaką kawę mamy ochotę, ekspres przygotuje gęstą pianę idealną do latte macchiato, aksamitną mikropiankę do cappuccino albo gorące mleko do flat white. Aby cieszyć się ulubionym napojem, wystarczy przekręcić pokrętło i wybrać preferowaną opcję, a następnie rozpocząć spienianie jednym przyciskiem.

Baristina Latte współpracuje zarówno z tradycyjnym mlekiem, jak i napojami roślinnymi, m.in. owsianym, sojowym czy migdałowym. Pozwala więc łatwo dopasować napój do własnych preferencji.

Autor: Walk/ Materiały prasowe

Po przygotowaniu kawy wystarczy wyjąć kolbę, rozłożyć dyszę spieniającą i przepłukać je pod bieżącą wodą. Wybrane części można także myć w zmywarce. Konstrukcja urządzenia ułatwia dostęp do poszczególnych elementów, dzięki czemu przygotowanie cappuccino czy latte nie oznacza później długiego czyszczenia ekspresu.

Kawy mleczne w nowoczesnym wydaniu

Philips Baristina Latte została stworzona z myślą o osobach, które chcą w prosty sposób przygotowywać w domu ulubioną kawę, bez skomplikowanej obsługi i ręcznego spieniania mleka.

Prosta, nowoczesna forma sprawia, że ekspres dobrze odnajdzie się w różnych kuchennych wnętrzach. Baristina Latte jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych – białej i czarnej – dzięki czemu można wybrać tę, która najlepiej pasuje do własnej przestrzeni.

To propozycja dla tych, którzy cenią dobrą kawę, wygodę i rozwiązania, które po prostu dobrze sprawdzają się na co dzień.