Bank BNP Paribas najlepszy w Polsce w finansowaniu sektora Food & Agro!

Sektor spożywczy jest strategicznym sektorem polskiej gospodarki. Według szacunku analityków Banku BNP Paribas, wartość łańcucha produkcji żywności w Polsce wynosi ponad 500 mld zł, czyniąc go jedną z największych branż w Polsce. Strategiczny charakter sektora wynika nie tylko z jego wartości ekonomicznej, ale funkcji jaką pełni, zarówno w wymiarze bezpieczeństwa żywnościowego, zapewnienia podstawowych potrzeb społecznych, jak i wpływu na środowisko i dobrostan konsumentów.

Ta branża od lat pozostaje jednym z kluczowych obszarów działalności Banku BNP Paribas, który oferuje specjalistyczne produkty finansowe oraz wsparcie eksperckie dla rolników i przetwórców. Bank należy do liderów finansowania rolnictwa w Polsce, posiadając ponad 22% udziału w rynku kredytów dla rolników, a podmioty z sektora rolnego odpowiadają za istotną część portfela klientów instytucjonalnych banku: na koniec 2025 r. wartość kredytów dla sektora rolno-spożywczego osiągnęła 13,9 mld zł, przy depozytach na poziomie 12,2 mld zł. Ich poziom wzrósł w obu przypadkach w porównaniu z 2024 r., co pokazuje stabilną pozycję banku jako stałego, godnego zaufania partnera dla branży rolno-spożywczej.

Nagrody przyznawane przez ZBP trafiają do instytucji finansowych, które w szczególny sposób wspierają rozwój agrobiznesu poprzez finansowanie inwestycji, kredytowanie działalności oraz wdrażanie rozwiązań wspierających modernizację i stabilność sektora rolno-spożywczego.

Dbałość o zrównoważony rozwój i budowanie odporności tego sektora jest jednym z filarów naszej działalności. Zapewniamy dopasowane do potrzeb wsparcie dla całego łańcucha wartości produkcji żywności, od rolnika, poprzez przetwórcę i sieci handlowe, aż po konsumenta. Przyspieszamy rozwój rolnictwa regeneratywnego, m.in. poprzez promowanie partnerstw pomiędzy rolnikami, przetwórcami, detalistami i firmami agritech, aby wspólnie dekarbonizować łańcuch wartości i wzmacniać konkurencyjność całego sektora. Upowszechnienie tych praktyk uprawy ziemi zostało też przez nas wpisane do naszej strategii Accelerate 2030, co pokazuje rolę tego sektora w naszych planach długoterminowych– powiedziała Anna Link, dyrektorka wykonawcza Obszaru Zrównoważonego Rozwoju i Agrobiznesu z Banku BNP Paribas.

Bank już teraz ma ponad 70 tys. klientów z sektora rolno-spożywczego, ale oferta produktowa, szyte na miarę rozwiązania oraz narzędzia dla nich są stale rozwijane. Bank BNP Paribas swoim partnerom i Klientom dostarcza niezbędnych danych oraz istotnych analiz przygotowanych przez ekspertów banku poprzez platformę Agronomist (360 tys. unikalnych użytkowników). W zeszłym roku wprowadził również ofertę depozytową dla rolników z segmentu Mikro i MŚP, ubezpieczenia dla sprzedaży upraw (łącznie 1,5 tys. polis) oraz kredyt obrotowy z gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych i dopłatą do odsetek. Dzięki tym rozwiązaniom, rolnicy i przetwórcy żywności mogą cieszyć się przekrojowym spojrzeniem na swoją branżę i całą gospodarkę, zabezpieczyć swoją działalność i korzystać z finansowania na rozwój swojej działalności od partnera, który doskonale zna ten sektor i jego szczególne uwarunkowania i którego doświadczenie sprawia, że ma on gotowe rozwiązania dla różnych potrzeb rolników i przetwórców.