Rytuał z cynamonem na 1 kwietnia. Zaangażuj męża, a w domu zapanuje niesłychane bogactwo

Rytuał na 1 kwietnia po godzinie 18:00 gwarantuje przypływ gotówki i szczęścia

Nasi przodkowie przypisywali początkom wiosny potężne znaczenie, ponieważ ich przetrwanie całkowicie zależało od naturalnego cyklu pór roku. Mroźne miesiące zawsze zwiastowały trudności, dramatycznie kurczące się zapasy i niedobory jedzenia. Wraz z nadejściem cieplejszych dni rodziła się nadzieja na przebudzenie ziemi i obfite żniwa, dlatego ten moment świętowano niezwykle hucznie. Z pompą żegnano mrozy i organizowano obrzędy, które miały zjednać przychylność sił natury. Wierzono gorąco, że dzięki takim praktykom łaskawi bogowie ześlą ludziom urodzajną glebę oraz bogate plony. Dawni Słowianie witali wiosnę podczas radosnych obchodów Jarych Godów, manifestując w ten sposób triumf życia nad śmiercią. Uroczystości te ściśle wiązały się z kultem Jaryły, czyli bóstwa odpowiadającego za płodność. Zgodnie z tradycją topiono wówczas Marzannę uosabiającą surową zimę, palono ogromne ogniska symbolizujące witalność i uderzano się nawzajem wierzbowymi gałązkami dla zapewnienia pomyślności.

Wśród niezwykle intrygujących praktyk mających przyciągnąć bogactwo i pomyślność, na szczególną uwagę zasługuje obrzęd z wykorzystaniem cynamonu. Możesz go bez problemu przeprowadzić we własnych czterech kątach. Wystarczy zaopatrzyć się w opakowanie tej popularnej przyprawy i wygospodarować odrobinę wolnego czasu. Zdecydowanie najlepiej realizować ten proces w towarzystwie drugiej osoby, co znacznie usprawni całą akcję. Twoje zadanie polega wyłącznie na nabraniu w dłoń garści cynamonu i wdmuchnięciu go do wnętrza mieszkania przez otwarte na oścież okna oraz drzwi. Ten stary przesąd służy błyskawicznemu odgonieniu mrocznych sił i zaproszeniu do domostwa finansowej obfitości. Cynamon posiada ponadto właściwości neutralizujące złą energię oraz potrafi gromadzić szczęście w wybranej przestrzeni. Aby zmaksymalizować skuteczność tego czaru, pozostaw rozsypany proszek na podłodze przez dokładnie dwadzieścia cztery godziny.

Ludowe przesądy na nadejście wiosny. Co zwiastuje bocian i jaskółka?

Dostrzeżenie pierwszego bociana w locie zapowiada ogromne szczęście i pasmo sukcesów przez cały najbliższy rok. Z kolei ptak stojący nieruchomo na ziemi może sygnalizować drobne życiowe komplikacje.

Gdy jaskółka zdecyduje się zbudować swoje gniazdo tuż pod twoim dachem, otrzymujesz wyraźny sygnał, że budynek wypełni się wkrótce miłością, radością i bogactwem.

Wiele społeczności uważa, że rośliny zielne zerwane w początkowej fazie wiosny, a zwłaszcza te zbierane w okolicach równonocy, wykazują potężne właściwości uzdrawiające i magiczne, gwarantując ochronę oraz końskie zdrowie.

Usłyszenie wiosennego śpiewu kukułki po raz pierwszy to doskonały omen. Jeśli akurat w tej samej chwili trzymasz w kieszeni jakąkolwiek gotówkę, możesz być pewien, że pieniędzy nie zabraknie ci przez kolejne dwanaście miesięcy. Panuje również powszechne przekonanie, że generalne porządki wiosenne nie tylko odświeżają wnętrza, ale przede wszystkim skutecznie usuwają negatywną aurę, robiąc miejsce na nowe, fascynujące szanse.

Piękna wiosna w Ogrodzie Botanicznym UKW. Wyjątkowy spacer wśród zieleni FB