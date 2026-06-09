Rewolucja w trasie: Popeyes zamyka zestaw Drive Thru w… kubkach! Nadchodzi Chicken in da Cup

Każdy zmotoryzowany fan jedzenia w trasie nie raz stawał przed wyzwaniem otwierania papierowych toreb, balansowania pudełkami na kolanach i szukania bezpiecznego miejsca na sos. Popeyes postanowił rozwiązać te podróżne dylematy za pomocą jednego, sprytnego patentu. Chicken in da Cup to autorski koncept produktu,który wjeżdża na stałe do menu wszystkich restauracji Drive Thru w Polsce.

W Popeyes doskonale wiemy, że podróż rządzi się własnymi prawami, dlatego szukaliśmy sposobu na maksymalnie wygodne jedzenie w trasie podczas postoju na posiłek. Tak powstał koncept Chicken in da Cup, projekt zaskakująco prosty, a przy tym bezbłędny w swojej funkcjonalności - mówi Kamila Węcka, Marketing Manager Popeyes Polska. Zamiast tradycyjnych pudełek, cały zestaw zamknęliśmy w kubkach, które idealnie pasują do samochodowych cup holderów. Dzięki temu chrupanie w aucie staje się w pełni bezstresowe, bezpieczne dla tapicerki i maksymalnie komfortowe. Żadna inna marka w Polsce nie serwuje posiłków w ten sposób, a my udowadniamy, że logistyka w podróży może iść w parze z naszym legendarnym, luizjańskim smakiem” - dodaje.

i Autor: Popeyes/ Materiały prasowe

Wprowadzając Chicken in da Cup, Popeyes idealnie odpowiada na potężny, globalny megatrend. Format „on-the-go” serwowany w kubkach od miesięcy bije rekordy popularności na TikToku i Instagramie pod hasłami „Car Mukbang” czy „Cup Holder Culture”, gdzie influencerzy masowo testują patenty na bezstresowe jedzenie w aucie. Amerykański fenomen polegający na maksymalnym wykorzystaniu samochodowych uchwytów trafia teraz nad Wisłę.

To nowatorskie wydanie łączy w sobie kwestię funkcjonalności, smaku i sytości. W skład Chicken in da Cup wchodzi aż 8 sztuk soczystych Fillet Nuggets, duże frytki oraz napój. Do tego kultowy sos Dip N’Drip (jeden ze smaków o oferty) serwowany w specjalnym, dużym kubeczku o pojemności 200ml, który ułatwia swobodne maczanie chrupiących kawałków kurczaka bez ryzyka rozlania.

Cena pełnego zestawu Chicken in da Cup wynosi 49,95 zł. Marka pomyślała także o opcji dla wymagających: standardowy napój można wymienić na domową, kultową Lemoniadę z dopłatą +3 zł. Dla rynku retail i biznesu ten krok to wyraźny pokaz tego, jak nowoorleańskie DNA marki potrafi przekuć logistyczne wyzwania kierowców w unikalną przewagę rynkową i zupełnie nową kategorię produktową w segmencie "on the go".

Nowy format wpisuje się również w kierunek rozwoju segmentu Drive Thru, który coraz mocniej koncentruje się nie tylko na szybkości obsługi, ale też na funkcjonalności samego produktu. W przypadku Chicken in da Cup zmienia się nie menu, ale sposób jego podania - i właśnie on staje się centralnym elementem całego konceptu.

Popeyes®, obecny na rynku od 1972 roku, zasłynął na całym świecie dzięki wyjątkowej recepturze marynowania kurczaka przez 12 godzin w mieszance inspirowanej Luizjaną oraz chrupiącej panierce.