Refille kosmetyków coraz bardziej popularne. L’Oréal zachęca do dołączenia do ruchu #JoinTheRefillMovement

Inicjatywa Grupy L’Oréal #JoinTheRefillMovement pokazuje skalę zmiany, jaka zachodzi w branży kosmetycznej. Produkty z dostępnymi opakowaniami uzupełniającymi przestają być niszowym rozwiązaniem, a stają się coraz bardziej dostępną, praktyczną i atrakcyjną alternatywą dla konsumentów.

Tegoroczna edycja jeszcze mocniej angażuje marki w działania w mediach społecznościowych i rozwija współpracę z partnerami handlowymi, aby rozwiązania refill były lepiej widoczne oraz łatwiej dostępne – zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. Na polskim rynku L’Oréal zadbał o dostępność i atrakcyjne ceny produktów w opcji refill wspólnie z największymi partnerami i dystrybutorami.

Refille mają ułatwić konsumentom bardziej zrównoważone wybory

Popyt na bardziej zrównoważone rozwiązania w branży beauty systematycznie rośnie. Z najnowszego międzynarodowego badania Kantar wynika, że aż 84% konsumentów chce podejmować bardziej świadome decyzje zakupowe. Jednocześnie sama deklaracja nie zawsze przekłada się na codzienne wybory – barierą pozostaje m.in. ograniczona świadomość dostępnych opcji refill, ich praktyczności oraz korzyści cenowych. To właśnie na te wyzwania odpowiada #JoinTheRefillMovement, zwiększając widoczność produktów do uzupełniania, pokazując ich funkcjonalność i skuteczność oraz jasno komunikując ich przewagę cenową.

Kampania #JoinTheRefillMovement opiera się na jasnym założeniu: kosmetyki w opakowaniach uzupełnialnych powinny być powszechnie dostępne w każdym przedziale cenowym i w każdej kategorii beauty. W Polsce oferta produktów refill dynamicznie się rozwija i obejmuje obecnie ok. 100 produktów w portfolio L’Oréal. Najszerszą reprezentację stanowią tu zapachy, następnie pielęgnacja włosów oraz skincare. Na naszym rynku dostępne są różne formaty rozwiązań, dopasowane do specyfiki kategorii – od wymiennych wkładów i opakowań uzupełniających, przez saszetki refill pouch, po flakony wielokrotnego użytku w zapachach. Najwięcej refilli oferowanych jest w segmentach premium i profesjonalnych, choć oferta w zakresie szerokiej dystrybucji również się powiększa.

Autor: L’Oréal/ Materiały prasowe

Każdy produkt na opakowaniu uzupełniającym ma informacje dotyczące jego wpływu środowiskowego, co pozwala konsumentom już przy pierwszym zakupie takiego opakowania precyzyjnie ocenić efekty swojego wyboru. Na przykład nabycie jednego wkładu uzupełniającego Lancôme Absolue Longevity Soft Cream zamiast ponownego zakupu standardowego słoika pozwala ograniczyć zużycie szkła o 100%, metalu o 95%, plastiku o 42% oraz kartonu o 36% i są to realne, mierzalne oszczędności, nie tylko deklaracje.

Jako globalny lider branży kosmetycznej jesteśmy odpowiedzialni, aby rozwiązania oparte na gospodarce obiegu zamkniętego stały się standardem w skali całej branży na świecie – mówi Ezgi Barcenas, dyrektorka ds. odpowiedzialności korporacyjnej w L’Oréal Group. – Ustanowienie refilli nowym standardem wymaga fundamentalnej transformacji w całym naszym łańcuchu wartości – od łańcucha dostaw, przez projektowanie produktów, po współpracę z partnerami handlowymi i angażowanie konsumentów. W połączeniu z programem L’AcceleratOR nieustannie identyfikujemy, testujemy i skalujemy przełomowe technologie, które będą definiować materiały i systemy opakowań nowej generacji.

Autor: L’Oréal/ Materiały prasowe

Kampanię #JoinTheRefillMovement wspierają inwestycje L’Oréal w rozwój produkcji opakowań uzupełniających, m.in. w zakładach w Gauchy, Aulnay, Burgos i Vichy. W efekcie liczba dostępnych rozwiązań refill w portfolio Grupy wzrosła 3,7-krotnie w latach 2019–2025. Dopełnieniem tych działań jest wspomniany program L’AcceleratOR, który wspiera startupy i innowatorów pracujących nad opakowaniami nowej generacji opartymi na algach, bioplastikach pozyskiwanych z trzciny cukrowej czy papierowych butelkach nadających się do recyklingu.

Produkty beauty z możliwością uzupełniania to ruch, który w 2026 roku otwiera się na jeszcze szersze grono konsumentów, czyniąc rozwiązania wielokrotnego użytku realnym standardem w codziennej pielęgnacji. #JoinTheRefillMovement.