Prezent od zajączka pełen radości – odkryj wielkanocną ofertę zabawek w Lidl Polska od poniedziałku, 30 marca!

Julia Mościńska
2026-03-31 8:06

Wielkanoc to czas drobnych radości, rodzinnych chwil i… prezentów, które wywołują uśmiech jeszcze przed świątecznym śniadaniem. Lidl Polska już od poniedziałku, 30 marca, zaprasza do świata inspirujących upominków od wielkanocnego zajączka – pełnego kreatywnych zestawów, rozwijających zabawek i pomysłów na wspólną zabawę na świeżym powietrzu.

Lego w supercenach!

W tegorocznej ofercie nie mogło zabraknąć kultowych zestawów LEGO®, które zachwycą zarówno młodszych, jak i starszych miłośników budowania. Na szczególną uwagę zasługuje zestaw LEGO® orchidea (10311), który pozwala stworzyć efektowną dekorację inspirowaną naturą – idealną nie tylko jako prezent, ale też stylowy element wiosennego wnętrza – dostępny w cenie 149,99 zł/zestaw. Dla tych, którzy lubią różnorodność, przygotowano również zestawy klocków LEGO® - kwiaty do wyboru (10343, 10344, 10368 lub 10369) w cenie 84,99 zł/zestaw, które rozwijają kreatywność i pozwalają tworzyć własne, niepowtarzalne kompozycje. Miłośnicy kreatywnych projektów pokochają zestaw LEGO® serce (40638) za 39,99 zł/zestaw, który zachęca do tworzenia własnych dekoracji i wyrażania emocji poprzez zabawę.

Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Wielkanoc pełna zabawy

Wielkanoc to także doskonały moment, by zaprosić dzieci do zabawy na świeżym powietrzu. W ofercie Lidl Polska od poniedziałku, 30 marca, pojawi się huśtawka bocianie gniazdo, ⌀ 113 cm Lupilu, która zapewnia mnóstwo radości podczas wspólnych chwil w ogrodzie, a jej solidna konstrukcja i regulowana wysokość sprawiają, że będzie towarzyszyć dzieciom przez wiele sezonów. Do soboty, 4 kwietnia, z aplikacją Lidl Plus dostaniemy ją 20 zł taniej, za 69 zł[1]/szt. Dla fanów klasycznych rozwiązań dostępna będzie także huśtawka lub lina do wspinania Lupilu w cenie 24,99 zł/szt. (także online na lidl.pl), które zachęcają do aktywności i rozwijają sprawność ruchową. Nie zabraknie również propozycji dla małych odkrywców i konstruktorów przestrzeni. Piaskownica z wodną ścianką do zabawy Lupilu (169,99 zł/zestaw; także online na lidl.pl) to kreatywne centrum zabawy w ogrodzie, które łączy budowanie, eksperymentowanie i kontakt z naturą. Uzupełnieniem tej propozycji będzie zestaw zabawek do piasku Lupilu (4,99 zł/zestaw), który dzięki różnorodnym foremkom i akcesoriom zamieni każdą piaskownicę w miejsce niekończącej się zabawy.

