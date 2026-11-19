Autor: TWIX / Materiały prasowe

Najpierw pranie, potem granie

Premiery wyczekiwanych gier potrafią wpływać na plany graczy, w tym na terminy urlopów. Wolny dzień w kalendarzu nie oznacza jednak, że domowe obowiązki znikają. Zgłoszenia do akcji TWIX Doppelgamer pokazują, jakie zadania uczestnicy najchętniej powierzyliby komuś innemu, żeby spokojnie usiąść przed ekranem.

Na pierwszym miejscu znalazły się porządki i obowiązki domowe. Pojawiły się w 31 proc. analizowanych zgłoszeń. Przygotowanie, zamówienie lub podanie jedzenia i napojów wskazano w ponad co piątej odpowiedzi, a zakupy – w co szóstym. Najczęściej powracające zadania to pranie, sprzątanie, gotowanie i uzupełnianie domowych zapasów.

Lista nie kończy się jednak na codziennej rutynie. Uczestnicy chętnie oddaliby swojemu drugiemu ja również zaległości: rzeczy do posegregowania, kartony do rozpakowania czy szafy wymagające przejrzenia. W 8 proc. odpowiedzi pojawiły się także naprawy, remonty, przeprowadzki i sprawy związane z autem.

Telefon też może poczekać

Wśród obowiązków, których gracze najchętniej pozbyliby się w dniu wolnym, znalazły się również te związane z komunikacją. W mniej więcej co dziesiątym zgłoszeniu pojawiała się prośba o przejęcie odbierania telefonów oraz odpowiadania na wiadomości i maile.

Obok zaległej korespondencji uczestnicy wymieniali bieżące pytania, powiadomienia i drobne prośby, które potrafią skutecznie zakłócić zaplanowany odpoczynek. Dla części osób spokojny dzień oznacza po prostu możliwość odłożenia telefonu bez obawy, że jakaś sprawa pozostanie bez odpowiedzi.

Co ciekawe, w zgłoszeniach pojawiły się również obowiązki związane z opieką nad zwierzętami lub pomocą w gospodarstwie. Powracały spacery, karmienie, zabawa i poświęcanie podopiecznym uwagi. To zadania, których nie da się po prostu odłożyć na później.

Drugie ja do wspólnej gry

Nieco ponad co dziesiąta analizowana odpowiedź zawierała pomysł, by sobowtór zagrał razem z autorem zgłoszenia lub w jego zastępstwie. Uczestnicy proponowali pomoc przy trudnych poziomach, zdobywanie kolejnych rang, ale też wspólne odkrywanie gier.

W zgłoszeniach pojawiały się również marzenia o graniu z partnerem, partnerką czy znajomymi. Wyręczenie w domowych zadaniach pozwoliłoby znaleźć czas na wspólną rozrywkę. Część uczestników uwzględniała w tych planach samego Doppelgamera – po wykonaniu obowiązków czekałaby na niego konsola i drugi kontroler.

19 listopada przyjdzie czas na zamianę

Akcja TWIX Doppelgamer przekłada ideę marki „dwa to więcej niż jeden” na codzienność graczy. Uczestnicy opisywali zadania, które chcieliby powierzyć swojemu drugiemu ja, aby zyskać czas na ulubioną rozrywkę.

Już 19 listopada zwycięzca skorzysta z pomocy profesjonalnego dublera, który przejmie uzgodnione codzienne zadania. Nagroda obejmuje również konsolę, dwa kontrolery i fotel gamingowy. Tydzień później TWIX pokaże w filmie, jak wyglądał dzień z Doppelgamerem.

W konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby mieszkające w Polsce. Udział nie wymaga zakupu produktów TWIX. Zgłoszenia można było przesyłać do 30 października 2026 roku przez formularz na Twix.pl lub w komentarzach pod postami konkursowymi na Instagramie i Facebooku wskazanymi w regulaminie.

Szczegółowe zasady akcji znajdują się na twix.com/pl/regulamin, a informacje o nagrodach na twix.com/pl/nagrody.

Tekst sponsorowany