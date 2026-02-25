Posmaruj tym uszczelki w lodówce. Zachowają elastyczność i nie będą przepuszczać zimna. Konserwacja sprzętu AGD

Kluczowa rola uszczelek: Uszczelki w lodówce mają zasadniczy wpływ na jej efektywność energetyczną i prawidłowe działanie.

Problem nieszczelności: Zauważalne pogorszenie stanu uszczelek prowadzi do zwiększonego zużycia energii i potencjalnych problemów z przechowywaniem żywności.

Proste rozwiązanie: Regularna konserwacja uszczelek może znacząco przedłużyć ich żywotność i poprawić funkcjonowanie lodówki.

Gliceryna i olej silikonowy: Stosowanie gliceryny farmaceutycznej lub oleju silikonowego to skuteczny sposób na utrzymanie elastyczności uszczelek.

Uszczelki w drzwiach lodówki z czasem tracą elastyczność, a wtedy chłodne powietrze zaczyna niepostrzeżenie uciekać na zewnątrz. Warto zwrócić uwagę na to, że nieszczelna lodówka to problem, który rozwija się powoli i często pozostaje niezauważony. Drzwi nadal się domykają, urządzenie pracuje, ale sprężarka musi włączać się częściej, by utrzymać odpowiednią temperaturę. To prowadzi do większego zużycia energii, szybszego zużycia podzespołów i gorszych warunków przechowywania żywności.

Okazuje się, że winowajcą bardzo często jest wysuszona, stwardniała guma wokół drzwi. Dobra wiadomość jest taka, że nie zawsze trzeba od razu wymieniać uszczelki. W wielu przypadkach wystarczy prosta, regularna konserwacja, by znacząco poprawić ich działanie.

Praktyczne rozwiązanie na uszczelki w lodówce

Skutecznym i bezpiecznym sposobem na zachowanie elastyczności uszczelek jest gliceryna farmaceutyczna lub olej silikonowy. Tworzą one cienką warstwę ochronną, która nawilża gumę i zapobiega jej pękaniu.

Jak to zrobić:

najpierw umyj uszczelki letnią wodą z dodatkiem delikatnego detergentu,

dokładnie je osusz, zwracając uwagę na rowki i zakamarki,

nanieś niewielką ilość gliceryny na wacik lub palec i cienko rozprowadź po całej powierzchni gumy,

delikatnie wmasuj preparat, szczególnie w narożnikach,

zamknij drzwi lodówki na kilka minut, by uszczelka dobrze przylegała do obudowy.

Taki zabieg warto powtarzać co kilka miesięcy lub po dokładnym myciu lodówki. Dzięki temu uszczelki dłużej zachowają sprężystość, lodówka będzie lepiej trzymać zimno, a domowy budżet odczuje to w postaci niższych rachunków za energię.

