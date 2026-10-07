Ponad 50 mln kubków kawy rocznie. Żabka jesienią stawia na kakao z pomarańczą i cynamon

Dwa nowe smaki, jeden kubek kawy

Cocoa Orange Bomb łączy nuty kakao i pomarańczy. To połączenie deserowej słodyczy z wyraźnym, cytrusowym akcentem. Cinnamon Hug z kolei bazuje na aromacie cynamonu, przywołującym skojarzenia z domowymi wypiekami i jesiennymi deserami. Oba warianty powstały po to, by prostym dodatkiem zmienić charakter klasycznej kawy mlecznej.

W kawie mlecznej ciekawe jest to, jak znajomy smak zmienia się pod wpływem dodatkowego aromatu. Nuty kakaowe i pomarańczowe tworzą deserowe połączenie z wyraźnym cytrusowym akcentem. Cynamon wnosi z kolei korzenny aromat, który dobrze komponuje się z mleczną bazą. Na jesień i zimę polecam oba warianty: każdy nadaje codziennej kawie inny charakter i pozwala znaleźć połączenie odpowiadające własnym preferencjom – mówi Mikołaj Pawlak, ekspert kawowy, Head of Gastronomy Business Development w Żabka Polska.

Wybierz smak, wsyp, wymieszaj

Latte Mix pozwala klientom samodzielnie zdecydować, jaki smak będzie miała ich kawa. Wystarczy wsypać zawartość saszetki do kubka, zalać gorącą kawą mleczną i dokładnie wymieszać, zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu. Dzięki temu można urozmaicić swój codzienny napój podczas wizyty w sklepie.

Cocoa Orange Bomb i Cinnamon Hug dołączyły do pozostałych wariantów Latte Mix dostępnych w Żabce. Łącznie klienci mogą wybierać już spośród 6 smaków.

Autor: Żabka / Materiały prasowe

50 mln kaw rocznie i rosnąca popularność kawy poza domem

Żabka sprzedaje ponad 50 mln kubków kawy rocznie. Najczęściej wybierana jest kawa z mlekiem, a w sezonie letnim rośnie zainteresowanie kawami chłodzonymi. Dane pokazują, że kawa stała się ważnym elementem oferty gastronomicznej sieci – można ją kupić w każdym z ponad 13 000 sklepów sieci w całej Polsce.

Kawa dostępna w Żabce powstaje ze specjalnie przygotowanej mieszanki i jest w 100% Arabiką. Za jej aromat odpowiada odpowiednio dobrany proces palenia, który odbywa się we Włoszech, w palarni Julius Meinl – jednej z najstarszych profesjonalnych palarni kawy w Europie, działającej od ponad 160 lat. Kawa oferowana w asortymencie gastronomicznym Żabki posiada certyfikat Rainforest Alliance (RFA).

W każdym sklepie sieci w całej Polsce zakupić można kawę w trzech pojemnościach: 200 ml i 400 ml oraz espresso – 80 ml.