Polacy rezygnują z all inclusive na rzecz campingów i resortów. Jak przygotować auto na urlopowy wyjazd?

Zmiany w dotychczasowych nawykach urlopowych Polaków przybierają na sile. Raport przygotowany przez Eurocamp Polska „30 lat zmian, ta sama radość odkrywania” pokazuje, że tradycyjna formuła ustępuje miejsca wakacjom w ruchu. Ponad połowa (51 proc.) badanych preferuje model objazdowy, a 41 proc. wybiera zakwaterowanie self-catering z własną kuchnią.[1] Ta elastyczność idealnie współgra z infrastrukturą nowoczesnych resortów campingowych, pozwalając na niezależność bez rezygnacji z wysokiego standardu. Wybór własnego środka transportu staje się w tym kontekście kluczowym elementem strategii urlopowej. Ponad trzy czwarte Polaków stawia na podróż własnym samochodem, który pełni funkcję „mobilnego bagażnika”, gwarantującego elastyczność taką jak spontaniczny nocleg w drodze czy nagła zmiana kierunku podróży. Ta tendencja wyraźnie rośnie, ponieważ 56 proc. ankietowanych podróżuje dziś własnym autem częściej niż kiedyś.

[1] Raport „30 lat zmian, ta sama radość odkrywania” powstał w marcu 2026 roku na zlecenie Eurocamp Polska. Metodą CAWI przebadano 1 534 respondentów (57,7 proc. kobiet, 42,3 proc. mężczyzn). 70 proc. próby stanowiły osoby w wieku 35-54 lat.

Coraz więcej Polaków wybiera wakacje, które dają swobodę przemieszczania się i niezależność od sztywnych planów. Skoro własny samochód staje się coraz częściej wybieranym środkiem transportu na urlop, warto pamiętać, że przed wyjazdem musi on sprostać znacznie większym obciążeniom niż podczas codziennej eksploatacji. Dlatego odpowiednie przygotowanie auta to jeden z kluczowych elementów bezpiecznej podróży. - tłumaczy Krzysztof Wyszyński, Product Manager Würth Polska.

Zdrowie i komfort w kabinie - niewidzialny fundament podróży

Choć to zewnętrzny wygląd auta robi pierwsze wrażenie, to komfort jazdy zależy w dużej mierze od stanu wnętrza. Profesjonalna pielęgnacja przedwyjazdowa powinna obejmować głębokie czyszczenie kabiny w tym tapicerki, plastikowych elementów, nawiewów oraz wszystkich trudno dostępnych miejsc. To nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie pasażerów, którzy w drodze na urlop spędzą w zamkniętej przestrzeni wiele godzin. W tym kontekście ważnym elementem jest regularna wymiana filtrów kabinowych, czyszczenie klimatyzacji i stosowanie odpowiednich środków antybakteryjnych. Pozwala to skutecznie ograniczyć obecność alergenów, roztoczy oraz groźnych dla układu oddechowego drobnoustrojów. Ma to szczególne znaczenie dla alergików oraz rodzin podróżujących z dziećmi. Równie ważna jest konserwacja powierzchni - odpowiednia impregnacja skórzanych elementów oraz zabezpieczenie tworzyw sztucznych przed promieniowaniem UV zapobiega ich matowieniu, pękaniu i odbarwieniom.

Wnętrze auta to przestrzeń, w której spędzamy coraz więcej czasu, również podczas planowanego urlopu, dlatego warto zadbać o jej higienę. Dobrze dobrane środki czyszczące nie tylko poprawiają komfort jazdy, ale też chronią zdrowie użytkowników pojazdu. Regularna pielęgnacja pozwala też dłużej utrzymać materiały w dobrym stanie, dzięki czemu wnętrze prezentuje się estetycznie nawet po wielu latach intensywnego użytkowania. - podkreśla Krzysztof Wyszyński, Product Manager Würth Polska.

Ekspert przypomina również o zewnętrznej ochronie pojazdu. Przed długą trasą warto zadbać o dokładne oczyszczenie i pielęgnację felg, zabezpieczenie podwozia przed letnim żwirem oraz nałożenie warstwy ochronnej na karoserię, co ułatwi m.in. późniejsze usuwanie śladów po owadach.

Mechaniczne BHP wakacyjnego wyjazdu

Niezależność na drodze warto budować przede wszystkim na odpowiednim przygotowaniu samochodu do dłuższych tras. Regularna dbałość o jego stan techniczny jest ważna przez cały okres eksploatacji, jednak przed wakacyjnym wyjazdem dobrze poświęcić chwilę na dokładniejszy przegląd pojazdu. Pozwala to wcześniej wykryć potencjalne usterki i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek podczas podróży.

Jednym z kluczowych elementów jest kontrola klocków hamulcowych i tarcz. Dodatkowa masa bagażu może wpływać na wydłużenie drogi hamowania, dlatego przed dłuższym wyjazdem warto upewnić się, że podzespoły są w odpowiednim stanie. Równie istotna jest weryfikacja układu chłodzenia silnika. Sprawny i właściwie dobrany płyn chłodniczy pomaga utrzymać optymalne parametry pracy jednostki, szczególnie podczas upałów i jazdy w warunkach wzmożonego ruchu. Warto również zwrócić uwagę na stan oleju oraz filtrów - ich regularna wymiana wspiera prawidłowe smarowanie i stabilną pracę silnika w trakcie długich tras. - podsumowuje Michał Wasilewski, Dyrektor ds. sprzedaży Denckermann, dystrybutora części samochodowych.

Dobrze przygotowany samochód to nie tylko większe bezpieczeństwo, ale również większy komfort podróżowania. Wcześniejsze wykonanie niezbędnych czynności serwisowych pozwala ograniczyć ryzyko awarii z dala od domu, uniknąć nieplanowanych wydatków oraz skupić się na wypoczynku zamiast na problemach technicznych. To szczególnie ważne podczas wielodniowych wyjazdów, gdy dostęp do sprawdzonego warsztatu może być utrudniony.