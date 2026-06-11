Polacy nie chcą już wybierać między smakiem, zdrowiem i czasem. W kuchni wygrywają rozwiązania, które upraszczają codzienność bez kompromisów

Jedzenie jako energia i przyjemność

Posiłek ma dziś więcej niż jedno zadanie. Z jednej strony jedzenie pełni bardzo praktyczną funkcję - dla 60% badanych jest przede wszystkim paliwem dla organizmu. Z drugiej, pozostaje jednym z najprostszych źródeł przyjemności, na co wskazuje 51% respondentów.

Wyniki badania pokazują, że oczekiwania wobec domowej kuchni są bardzo wysokie. Danie ma dawać energię, wspierać dobre samopoczucie i jednocześnie cieszyć smakiem. Ma być bardziej zbilansowane, ale bez poczucia rezygnacji z ulubionych składników. Proste, ale nie przypadkowe.

Między obowiązkami a domowym posiłkiem

Gotowanie w domu pozostaje ważną częścią życia - 43% badanych przygotowuje posiłki codziennie lub prawie codziennie, a kolejne 39% robi to kilka razy w tygodniu. Coraz częściej kuchnia musi jednak dopasować się do pracy, obowiązków, zakupów, treningów i życia rodzinnego.

Dla 54% respondentów przygotowanie posiłku zajmuje od 30 do 60 minut, a dla 25% - od 15 do 30 minut. Przy intensywnym harmonogramie to czas, który ma znaczenie. Badani mierzą się przy tym z wyzwaniami natury praktycznej: 32% wskazuje na brak czasu, 31% na brak pomysłu na danie, a 24% na uciążliwe sprzątanie po posiłku.

Największą bolączką w codziennym gotowaniu okazuje się więc nie brak chęci, a kuchenna logistyka: wymyślanie, przygotowanie, pilnowanie i sprzątanie.

Dobry posiłek to coś więcej niż smak

Smak pozostaje najważniejszym kryterium wyboru tego, co trafia na talerz (34% wskazań). Tuż za nim pojawiają się jednak wartości odżywcze i zdrowie oraz czas przygotowania.

Właśnie tu widać największą zmianę. Zdrowe jedzenie nie musi oznaczać wyrzeczeń, a szybkie rozwiązania nie muszą kojarzyć się z niższą jakością. Coraz częściej szukamy kuchni, która jest smaczna, wygodna, a jednocześnie bardziej świadoma.

Philips Ovi Ultra- technologia, która ułatwia gotowanie

Na te potrzeby odpowiada Philips Ovi Ultra - urządzenie stworzone z myślą o osobach, które chcą gotować szybciej, wygodniej i z większą pewnością dobrego efektu. Pozwala przygotowywać dania bez ciągłego sprawdzania, mieszania czy martwienia się, że coś się przypali.

Za równomierne gotowanie potraw odpowiada technologia Steamfry, łącząca parę i gorące powietrze. Para pomaga zatrzymać wilgoć wewnątrz składników, dzięki czemu dania pozostają soczyste, a gorące powietrze nadaje im chrupkość.

Philips Ovi Ultra wspiera też lżejsze wersje ulubionych dań. Dzięki technologii RapidAir Plus potrawy mogą mieć nawet o 90% mniej tłuszczu, a specjalna konstrukcja dna koszy pozwala wytopić i odizolować od jedzenia do 40% jego nadmiaru.

Znaczenie ma także to, co dzieje się po gotowaniu. System SteamClean wykorzystuje parę do zmiękczania osadów i tłuszczu, ułatwiając czyszczenie urządzenia po użyciu. To odpowiedź na jedną z najbardziej praktycznych barier - sprzątanie, które dla wielu osób pozostaje najmniej lubianym etapem.

i Autor: Philips/ Materiały prasowe

Gdy brakuje pomysłu, z pomocą przychodzi BeDiet

Jednym z częstych kuchennych wyzwań jest pytanie: co dziś przygotować? Szczególnie wtedy, gdy danie ma być jednocześnie smaczne, proste i lepiej zbilansowane. Dlatego Philips rozwija współpracę z BeDiet, platformą dietetyczną Ewy Chodakowskiej.

Użytkownicy zyskują dostęp do przepisów przygotowanych z myślą o Philips Ovi Ultra, dzięki czemu łatwiej zaplanować menu bez zaczynania wszystkiego od zera. Gotowe inspiracje pokazują, że zdrowe gotowanie nie musi oznaczać monotonii, długich list zakupów ani skomplikowanych przepisów. Może być kolorowe, różnorodne i dopasowane do tempa dnia. Dzięki tym funkcjom domowa kuchnia może być mniej obciążająca, a jednocześnie nadal pełna smaku i przyjemności.

1 Wszystkie dane pochodzą z badania SW Research Agencji Badań Rynku i Opinii na zlecenie Versuni przeprowadzonego w dniach 15-20.04.2026 r. metodą CAWI na ogólnopolskiej grupie 1050 dorosłych respondentów.