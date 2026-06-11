Piękno nie ma wieku. Clarena wprowadza dożywotni rabat dla dojrzałych kobiet i celebruje age positivity

Autentyczność zamiast chwilowych działań

Kobiety w średnim i dojrzałym wieku często czują się pomijane w przestrzeni medialnej i social mediach, zdominowanych przez wizerunki młodych modelek o nieskazitelnej cerze. Choć branża beauty coraz częściej dostrzega potrzeby tej grupy, wiele działań nadal kończy się na jednorazowych, wizerunkowych projektach. Clarena chce zmienić tę narrację, stawiając na autentyczność oraz budowanie trwałych, wielopokoleniowych relacji.

Chcemy realnie sprzeciwić się ageizmowi i pokazać, że dojrzałość to moment, w którym kobieta zasługuje na najlepszą pielęgnację. Nasza nowa inicjatywa nie jest kolejną krótkotrwałą promocją. Hasło „dożywotni rabat” traktujemy dosłownie – jako deklarację stałej obecności i długofalowego wsparcia dla kobiet powyżej 55. roku życia – mówi Patricia Popławska, założycielka oraz prezes Popławska Group, właścicielka marki Clarena.

Wsparcie dla wymagającej skóry

Centralnym punktem akcji jest MenoShe Cream. To zaawansowany krem stworzony z myślą o pielęgnacji skóry dojrzałej, wymagającej intensywnej regeneracji, poprawy gęstości oraz przywrócenia komfortu, szczególnie w okresie zmian hormonalnych.

Zaawansowana formuła opiera się na fitokompleksie MenoShe, zawierającym bogate w polifenole składniki wspierające nawilżenie i elastyczność skóry. Zawarte w preparacie peptydy dbają o jędrność naskórka i zmniejszają widoczność zmarszczek mimicznych, a dodatek niacynamidu i antyoksydacyjnej witaminy E skutecznie wyrównuje koloryt cery. Regularnie stosowany jako podstawa porannej i wieczornej rutyny, krem redukuje uczucie suchości, przywracając skórze miękkość i sprężystość.

10% rabatu na produkt MenoShe Cream można otrzymać, wpisując podczas zakupu kod „NAZAWSZE10”.