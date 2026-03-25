Oryginał kosztuje 2000 zł. Rossmann sprzedaje zamiennik kultowego zapachu Toma Forda za 28 zł!

Rossmann to jedna z najbardziej lubianych drogerii w Polsce, która od lat cieszy się ogromną popularnością wśród klientów. Doceniana jest przede wszystkim za szeroki asortyment - można tam znaleźć kosmetyki do pielęgnacji, makijażu, produkty do higieny, artykuły dla domu, a także bogaty wybór perfum. Dużym atutem drogerii jest dostępność zarówno popularnych marek, jak i bardziej ekskluzywnych zapachów, dzięki czemu każdy może znaleźć coś dla siebie - niezależnie od budżetu czy preferencji. Klienci szczególnie cenią Rossmann za częste promocje i atrakcyjne rabaty, które pozwalają kupić ulubione produkty w niższych cenach.

Obecnie uwagę przyciąga promocja na zapachy marki Pheym, które zdobywają coraz większą popularność. Są one często określane jako przystępna cenowo alternatywa dla luksusowych perfum, zwłaszcza ich wersja Cherish, która wśród fanek zapachów zyskała miano zamiennika popularnego, luksusowego zapachu Lost Cherry od Toma Forda. Zapach ten słynący z charakterystycznych nut wiśni, przełamanej gorzką nutą migdału słodyczy i elegancji w popularnych drogeriach kosztuje krocie. Za flakon o pojemności 100 mililitrów trzeba zapłacić ponad 2000 złotych. Wersja 50 mililitrowa jest "nieco" tańsza, gdyż jest to wydatek rzędu 1700 złotych. Każdy, kto choć raz powąchał perfumy marki Tom Ford, wie, iż jest to zapach zniewalający, który na długo otula nasze ciało zmysłową wonią. Nic więc dziwnego, iż fanki tego luksusowego zapachu szukają tańszych alternatyw. Kiedy wody toaletowe marki Pheym pojawiły się na półkach drogerii, zniknęły niemalże w mig, gdyż użytkowniczki mediów społecznościowych szybko okrzyknęły go zamiennikiem zapachu od Toma Forda. Zapach inspirowany aromatem popularnych perfum cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób szukających podobnych doznań zapachowych w niższej cenie. Cena standardowa zapachu o pojemności 50 mililitrów to 44,99 zł. Na trwającej obecnie promocji w Rossmannie można kupić je za jedyne 27,99 zł! Wodę toaletową Pheym można zakupić zarówno stacjonarnie, jak i za pomocą aplikacji i sklepu internetowego. Promocja obowiązuje od 19.03. do 01.04.2026. lub do wyczerpania zapasów.

