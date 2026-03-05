Oh My God! Kolekcjonerskie kubki trafiły właśnie do Zestawów FRIENDS w Maku!

Współpraca Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP) i McDonald’s Polska, związana z kultowym serialem FRIENDS, nabiera rozpędu. Wszystko zaczęło się kilka tygodni temu, kiedy to w restauracjach pod szyldem złotych łuków pojawił się dedykowany zestaw wraz z sześcioma kolekcjonerskimi figurkami przedstawiającymi bohaterów serialu. Jakby wrażeń było mało, w ramach trasy Friends on Tour w wybranych restauracjach powstały specjalnie zaprojektowane strefy inspirowane serialem.

Właśnie nadszedł długo wyczekiwany przez wielu moment. Od 4 marca w Zestawie FRIENDS pojawi się kolekcjonerski kubek z jednym z czterech motywów do wyboru: z kultową kanapą, fontanną znaną z czołówki serialu, ulubioną kawiarnią bohaterów czy charakterystycznymi fioletowymi drzwiami z ozdobionym żółtą ramką wizjerem. Mmm… kawa w takim kubku brzmi jak podróż do świata FRIENDS. Baza zestawu pozostaje taka sama jak w zestawie z figurkami, czyli średnie frytki, średni napój, sos Monica’s Marinara oraz jeden z kultowych produktów – Big Mac, McChicken, McRoyal lub 9 szt. McNuggets. Ale to nie wszystko! Friends pojawią się także w ofercie śniadaniowej. Kubki będą dostępne w McZestawie Śniadaniowym z wybranym McWrapem lub z Kajzerką. Wpadaj do McDonald’s i wybierz kubek z ulubionym motywem!

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://mcdonalds.pl/friends/.