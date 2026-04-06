Od szczytu popularności w PRL-u do zapomnienia. To męskie imię oznacza "szczęśliwy"

Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice niejednokrotnie kierują się modą. Jednak, jak wiadomo, trendy, także te dotyczące nadawania imion bardzo szybko się zmieniają. Niektóre z tych bardzo niegdyś popularnych dziś ponownie są często nadawane, jak np. Pola, Zuzanna, Maria, Antonii, Franciszek czy Jan. Inne natomiast odeszły w zapomnienie. Do tej drugiej grupy należy męskie imię Feliks, które oznacza "szczęście" oraz "łaskawość". W Polsce niezwykle popularne było w czasach PRL-u i to właśnie wówczas nadawano je najchętniej.

Imię Feliks królowało w PRL-u. Dziś jest prawie zapomniane

Feliks to imię męskie o łacińskim pochodzeniu, wywodzące się od słowa felix, które oznacza "szczęśliwy", "pomyślny" lub "łaskawy". Imię to było popularne już w starożytnym Rzymie, gdzie nadawano je zarówno jako imię własne, jak i przydomek oznaczający osobę cieszącą się szczęściem i dobrobytem. W Polsce imię Feliks znane jest od średniowiecza, ale jego popularność zmieniała się na przestrzeni wieków. W XIX i na początku XX wieku było dość często nadawane, szczególnie w rodzinach szlacheckich i inteligenckich. W drugiej połowie XX wieku jego popularność nieco spadła. Według danych statystycznych obecnie imię Feliks nie należy do najczęściej nadawanych. Jak wskazują dane rejestru PESEL, w Polsce imię to nosi łącznie 9771 chłopców. Polskim odpowiednikiem tego imienia był Szczęsny, jednak od dawna imię to nie było notowane w rejestrze.

Feliks - charakterystyka imienia. Znane osoby o imieniu Feliks

Feliks kojarzony jest z radością, powodzeniem i dobrym losem. Imię to może symbolizować osobę optymistyczną, pogodną i pełną energii do działania. Imię Feliks obecne jest niemalże w każdym języku, a do najpopularniejszych osób je noszących należą, między innymi: Feliks Nowowiejski, znany kompozytor czy Feliks Jasieński herbu Dołęga, dziewiętnastowieczny krytyk i kolekcjoner sztuki.

