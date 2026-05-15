Gdyby przylecieli obcy, politykę ustalimy w panice. Niezwykłe memorandum z serca amerykańskiego programu kosmicznego

Dokument z pieczęcią „Official Use Only”

Na pierwszej stronie widnieje nagłówek Executive Office of the President oraz National Aeronautics and Space Council. Data: 18 lipca 1963 roku. Adresat: Robert F. Packard z Office of International Scientific Affairs w Departamencie Stanu. Autor: Maxwell W. Hunter II, członek profesjonalnego personelu. Temat: „Thoughts on the Space Alien Race Question”, czyli „Rozważania w sprawie kosmicznej rasy obcych”. To nie jest ulotka klubu miłośników latających spodków ani sensacyjny artykuł z prasy brukowej. To rządowe memorandum, oznaczone jako dokument do użytku służbowego, powstałe w miejscu, gdzie amerykańska administracja myślała o kosmosie nie w kategoriach marzeń, lecz polityki, bezpieczeństwa i technologicznej przewagi. Już pierwsze zdania ustawiają ton: w rozmowach rzadko, ale jednak, pojawiało się pytanie, „co zrobić, jeśli w kosmosie zostanie odkryta obca inteligencja”.

Pytanie, którego nikt nie chciał zadawać głośno

Hunter nie zaczyna od deklaracji wiary w UFO. Przeciwnie - trzyma dystans. Pisze, że konsensus naukowy uznaje możliwość natknięcia się na inteligentną rasę w Układzie Słonecznym za znikomą, głównie z powodu warunków panujących na innych planetach. Dodaje jednak coś, co czyni ten dokument fascynującym: nie potrafi stanąć po stronie „zwolenników latających spodków”, ale przeszkadza mu również niemal absolutna pewność wielu naukowców, że spotkanie z obcą inteligencją jest praktycznie niemożliwe. To jest właśnie siła tego memorandum. Autor nie sprzedaje sensacji. Nie pisze: „obcy istnieją”. Pisze raczej: nauka ma dobre argumenty, ale polityka nie może opierać się wyłącznie na założeniu, że najbardziej nieprawdopodobny scenariusz nigdy się nie wydarzy.

Nauka zmieniła zdanie o wszechświecie

Jednym z najciekawszych fragmentów dokumentu jest krótkie streszczenie zmiany naukowego obrazu kosmosu. Hunter zauważa, że jeszcze kilka dekad wcześniej wielu ludzi uważało istnienie inteligentnego życia poza Układem Słonecznym za bardzo mało prawdopodobne. Wynikało to z połączenia ówczesnych teorii astronomicznych, ograniczonej wiedzy biologicznej i przekonań religijnych. Dawniejsza teoria powstania planet zakładała, że Układ Słoneczny narodził się w wyniku rzadkiego zbliżenia dwóch gwiazd. Jeśli taki kosmiczny „prawie wypadek” był ekstremalnie rzadki, to i układy planetarne mogły być rzadkością. Ale w 1963 roku sytuacja wyglądała już inaczej. Hunter pisze, że nowsze teorie powstawania gwiazd sugerują, iż systemy planetarne mogą być naturalnym skutkiem ewolucji gwiazd. W takim ujęciu większość gwiazd mogłaby mieć planety, a liczba światów nadających się do życia w galaktyce byłaby ogromna.

Życie może być częste, inteligencja już niekoniecznie

Autor memorandum rozróżnia coś, co do dziś często gubi się w popularnych dyskusjach o UFO i kosmitach: życie nie oznacza automatycznie cywilizacji. Hunter pisze, że nauka zaczynała widzieć naturalną drogę od materii nieożywionej do prostych form życia, a więc istnienie życia na wielu planetach wydawało się coraz bardziej prawdopodobne. Natychmiast jednak dodaje, że nie musi z tego wynikać istnienie inteligentnych ras. To chłodny, bardzo nowoczesny sposób myślenia. Wszechświat może być pełen biologii, ale pusty politycznie. Mogą istnieć mikroorganizmy, prymitywne ekosystemy, planety z chemią życia - i ani jednego partnera do rozmowy. W dokumencie pojawia się też zaskakujący wątek teologiczny: Hunter zauważa, że współczesna teologia nie musi być sprzeczna z wielością zamieszkałych światów, a opis stworzenia w Księdze Rodzaju można - jego zdaniem - łatwiej pogodzić z nowoczesną kosmologią niż ze starą teorią zderzenia gwiazd.

Mars, kanały i wielkie pragnienie odkrycia sąsiadów

Potem memorandum skręca w stronę Marsa. Hunter przypomina słynne „Canali”, czyli marsjańskie kanały, które przez dziesięciolecia rozpalały wyobraźnię badaczy i opinii publicznej. Pisze, że były wąskie, prowadziły od jednego wyraźnego oznaczenia do drugiego, często z okrągłymi plamami na skrzyżowaniach. Dodaje z ironią, że nie zna kanału, który „prowadzi donikąd”. Ten detal jest kapitalny, bo pokazuje, jak łatwo ludzki umysł dostrzega intencję w geometrii. Linia na obcej planecie staje się drogą, plama - miastem, przecięcie - węzłem komunikacyjnym. Hunter zauważa, że dawniej, gdy inteligentne życie wokół innych gwiazd wydawało się mało prawdopodobne, chętniej lokowano je na sąsiednich planetach. W 1963 roku sytuacja się odwróciła: życie inteligentne uznawano za bardziej prawdopodobne „wśród gwiazd” niż w samym Układzie Słonecznym.

Marsjanie na Księżycu? Urzędnik liczy paliwo

Najbardziej filmowy fragment dokumentu dotyczy hipotezy, że Marsjanie od dawna wydobywają surowce na naszym Księżycu. Hunter przytacza ją jako pogląd jednej ze szkół zwolenników latających spodków. I tu dzieje się coś niezwykłego. Zamiast po prostu wyśmiać pomysł, autor zaczyna liczyć. Zastanawia się, jak wyglądałby lot kosmiczny z punktu widzenia Marsjanina. Pisze, że prędkość ucieczki z Marsa jest znacznie mniejsza niż z Ziemi, a lądowanie i powrót z Księżyca mogłyby być energetycznie łatwiejsze niż wyprawa na Ziemię. W jego ujęciu Marsjanie patrzący na Ziemię mogliby widzieć ją tak, jak ludzie patrzą na Jowisza: jako obiekt trudny, kosztowny i niekoniecznie wart pierwszego wyboru. To jeden z tych momentów, gdy memorandum brzmi jak twarde science fiction: absurdalna na pozór hipoteza zostaje przepuszczona przez filtr mechaniki orbitalnej i kosztów napędu.

Księżycowe kopalnie, Fobos i Deimos

Hunter idzie dalej. Zauważa, że jeśli Marsjanie mieliby na Księżycu bazę paliwową, operacja mogłaby być prowadzona nawet przy użyciu wysokowydajnych rakiet chemicznych. Wspomina też twierdzenie niektórych zwolenników latających spodków, że dwa księżyce Marsa, odkryte w krótkim odstępie czasu w XIX wieku, mogłyby być wielkimi sztucznymi stacjami kosmicznymi - bo gdyby były naturalne, powinny zostać dostrzeżone wcześniej. Autor nie przyjmuje tego jako faktu, ale używa tej spekulacji, by zadać kolejne pytanie: gdyby rzeczywiście odkryto Marsjan na Księżycu, wcale nie wymagałoby to ogromnej przebudowy naukowego obrazu świata. Największą zagadką byłoby raczej to, dlaczego są właśnie tam, a nie wśród asteroid. To znakomity przykład urzędowego myślenia w trybie „nawet jeśli”: nie wierzymy, ale sprawdźmy konsekwencje.

Trzy poszlaki, które mogłyby rozpalić wyobraźnię

Na następnych stronach Hunter wymienia trzy wydarzenia, które - gdyby ludzie nie byli tak pewni naukowego obrazu Księżyca - mogłyby zostać uznane za „szerokie wskazówki” istnienia inteligencji na Srebrnym Globie. Po pierwsze: odkrycie gorących gazów wydobywających się z krateru Alphonsus, choć Księżyc miał być martwy. Po drugie: skany w podczerwieni pokazujące gorące punkty, które w ufologicznej interpretacji mogłyby uchodzić za miasta albo obozy górnicze. Po trzecie: seria niepowodzeń sond księżycowych i planetarnych mimo wysiłków dwóch państw zdolnych do lotów orbitalnych. W skrajnej interpretacji ktoś mógłby powiedzieć: „ktoś odmawia nam dostępu do głębokiego kosmosu”. Hunter nie twierdzi, że tak jest. Pokazuje jednak, jak z tych samych faktów można zbudować dwie narracje: naukową i spiskowo-cywilizacyjną.

Atomowa Komisja Energii Marsa

W tym dokumencie jest też humor, miejscami bardzo suchy i bardzo zimnowojenny. Hunter pisze, że gdyby Marsjanie naprawdę skolonizowali Księżyc, ale nie odkryli energii jądrowej, nie stanowiliby większego problemu, a obecna polityka narodowa USA byłaby właściwie gotowa na taki scenariusz. Zaraz potem dodaje jednak, że gdyby to wszystko było prawdą, spodziewałby się, iż Marsjanie są „śmiertelnie przerażeni” tym, co ostatnio widzieli na Ziemi, i że najwyższy priorytet w Układzie Słonecznym ma zapewne program rozwojowy prowadzony przez „Komisję Energii Atomowej Marsa”. To zdanie pokazuje epokę w pigułce. Ludzkość, która boi się obcych, sama wyglądałaby dla nich jak szalony, nuklearny gatunek eksperymentujący z siłami zdolnymi zniszczyć planetę. W 1963 roku, kilka miesięcy po kryzysie kubańskim, taki żart miał ciężar ołowiu.

Obcy spoza Układu Słonecznego

Gdy autor odsuwa na bok Marsjan i Księżyc, przechodzi do bardziej fundamentalnego pytania: co z gośćmi z innych układów gwiezdnych? Standardowa odpowiedź brzmi: to mało prawdopodobne, bo odległości między gwiazdami są ogromne, a teoria Einsteina wyklucza podróże szybsze od światła. Nawet jeśli w galaktyce istnieje wiele inteligentnych form życia i nawet jeśli szukają innych cywilizacji, odwiedziny konkretnego układu mogłyby zdarzać się raz na wiele tysięcy lat - albo nigdy. Hunter nie odrzuca tego argumentu, ale nie uważa go za ostateczny. Pisze, że przy znanym już wtedy rozumieniu energii jądrowej można wyobrazić sobie statki poruszające się z prędkością od połowy do trzech czwartych prędkości światła. To nie wystarcza na szybkie przeszukanie całej galaktyki przez jednego człowieka, ale wystarcza do wyobrażenia sobie czegoś innego: powolnej, wielopokoleniowej ekspansji.

Galaktyka skolonizowana w 200 tysięcy lat

Najbardziej imponująca kalkulacja pojawia się przy scenariuszu cywilizacji rozszerzającej się od gwiazdy do gwiazdy. Hunter zakłada hipotetycznie, że jakaś rasa, pchana eksplozją populacyjną, podróżuje tak szybko, jak pozwala technika. Jej statki lecą średnio z połową prędkości światła, zatrzymują się co 10 lat świetlnych na 20 lat, żeby zostawić kolonistów, uzupełnić paliwo i zbudować dodatkowe jednostki. W takim modelu - pisze autor - od centrum galaktyki do całego systemu można rozprzestrzenić się w około 200 tysięcy lat. W ludzkiej skali to ogrom czasu. W skali galaktycznej i ewolucyjnej - mrugnięcie. Hunter porównuje to z wiekiem najstarszych znanych wówczas szczątków człowieka, ocenianych na około 1,7 miliona lat. Wniosek jest prosty i niepokojący: jeśli obca cywilizacja zaczęła wcześniej, mogła mieć dość czasu, by dotrzeć niemal wszędzie.

Trzy rodzaje obcych, trzy rodzaje polityki

W konkluzjach dokument staje się najbardziej polityczny. Hunter pisze, że gdyby ludzkość natrafiła na inną inteligentną rasę, należałoby jak najszybciej ustalić, z którym typem cywilizacji mamy do czynienia. Pierwsza możliwość to rasa dysponująca prymitywnymi lotami chemicznymi - coś w rodzaju „oswojonych Marsjan”. Druga to cywilizacja z technologią odpowiadającą najlepszemu ziemskiemu rozumieniu energii jądrowej. Trzecia - najbardziej przerażająca - to rasa korzystająca z fizyki „poza Einsteinem”, zdolna do podróży szybszych od światła. Wtedy, pisze Hunter, należałoby „negocjować szybko”, bo taka cywilizacja miałaby oczywiście znacznie lepsze zrozumienie i kontrolę fundamentalnych sił natury. To jest rdzeń tekstu: kontakt z obcymi nie byłby tylko odkryciem naukowym. Byłby natychmiastowym problemem dyplomacji, bezpieczeństwa i przetrwania.

Zakopać ziemskie topory wojenne

Najmocniejsze zdanie w konkluzjach dotyczy nie kosmitów, lecz ludzi. Hunter stwierdza, że choć wszystkie wiarygodne rozważania naukowe sugerują, iż nie znajdziemy innej inteligentnej rasy, prawdopodobieństwo takiego odkrycia jest skończone i nie powinno być całkowicie ignorowane. Gdyby jednak do niego doszło, polityka natychmiastowego „zakopania wszystkich ziemskich toporów wojennych” byłaby zapewne właściwa. To zdanie brzmi jak depesza z epoki zimnej wojny. W 1963 roku świat był podzielony na bloki, uzbrojony w broń jądrową, zmęczony kryzysem kubańskim i pochłonięty wyścigiem kosmicznym. Hunter sugeruje, że dopiero odkrycie większego problemu niż te, które ludzkość sama sobie stworzyła, mogłoby wymusić globalną jedność. Nawet znalezienie szczątków obcej misji badawczej byłoby sygnałem: od tej chwili historia Ziemi nie jest już historią zamkniętego świata.

Science fiction jako jedyna instrukcja awaryjna

Finał memorandum jest znakomity literacko i dziennikarsko. Hunter przyznaje, że w tej chwili właściwie nie ma nic do zrobienia, by przygotować się na te możliwości. Dlaczego? Bo - jak pisze - jedynym dostępnym w nagłym wypadku zbiorem tekstów na ten temat jest science fiction, a „nikt znaczący” nie potraktuje tej „bzdury” poważnie, dopóki się nie wydarzy. Wtedy, dodaje, polityka zostanie ustalona „tradycyjną metodą wielkiej paniki”. To zdanie powinno przejść do historii dyskusji o UFO/UAP. Nie dlatego, że dowodzi istnienia obcych. Dlatego, że bezlitośnie odsłania słabość instytucji wobec zdarzeń skrajnie mało prawdopodobnych, ale potencjalnie cywilizacyjnych. Państwa planują wojny, traktaty, budżety i programy kosmiczne. Ale wobec pierwszego kontaktu mogą mieć pod ręką głównie powieści, domysły i improwizację.

Nie dowód na UFO, lecz dowód na powagę pytania

W dokumencie nie ma w nim potwierdzenia katastrofy obcego statku, tajnych hangarów ani ukrytych ciał przybyszów. Jego sens jest subtelniejszy i przez to mocniejszy. Pokazuje, że w sercu amerykańskiej machiny kosmiczno-politycznej istniała świadomość, iż pytanie o obcą inteligencję nie należy wyłącznie do fantastyki. Można nie wierzyć w latające spodki, można odrzucać marsjańskie kopalnie na Księżycu, można uznawać podróże międzygwiezdne za skrajnie nieprawdopodobne - i nadal przyznać, że konsekwencje ewentualnego kontaktu byłyby tak ogromne, iż warto je choćby roboczo przemyśleć. Hunter napisał memorandum nie jako prorok, lecz jako urzędnik wyobraźni strategicznej. I właśnie dlatego po latach czyta się je z dreszczem. Bo najważniejsze pytanie wcale nie brzmi: czy obcy przylecą? Brzmi: czy my, jako cywilizacja, bylibyśmy w stanie zachować się inaczej niż w panice?

8 maja 2026 roku Pentagon, wykonując lutową dyrektywę prezydenta Donalda Trumpa, uruchomił specjalny portal z pierwszą transzą odtajnionych materiałów o UFO/UAP — według relacji mediów było to ok. 160–162 plików obejmujących dokumenty, zdjęcia i nagrania z różnych agencji federalnych, w tym FBI, NASA i Departamentu Obrony. Udostępnienie przedstawiono jako element szerszej polityki transparentności: władze podkreślały, że materiały mają być publikowane dalej „na bieżąco”, ale jednocześnie zaznaczały, że sama publikacja nie jest dowodem na istnienie życia pozaziemskiego ani rozstrzygnięciem pochodzenia opisanych zjawisk.

Tekst powstał na podstawie odtajnionego memorandum z 18 lipca 1963 roku, oznaczonego klauzulą „Official Use Only”, przygotowanego w Executive Office of the President / National Aeronautics and Space Council i skierowanego do Roberta F. Packarda z Biura Międzynarodowych Spraw Naukowych Departamentu Stanu. Dokument, podpisany przez Maxwella W. Huntera II, nosi tytuł „Thoughts on the Space Alien Race Question” i zawiera rządowe rozważania o tym, jaką politykę powinny przyjąć Stany Zjednoczone w razie odkrycia inteligentnej rasy pozaziemskiej. Do analizy dokumentów wykorzystano narzędzia AI - PinPoint oraz Notebook LM.