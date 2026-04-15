Nowy gracz w drużynie Żabki. Hot dog amerykański debiutuje obok kultowych zapiekanek

Żabka sięga po smaki, które konsumenci kochają od dekad, ale podaje je w nowoczesnym wydaniu. Zapiekanka, ikona rodzimego street foodu, serwowana jest na chrupiącym pieczywie na zakwasie żytnim z dodatkiem masła. Klienci mogą wybierać spośród trzech wariantów: z pieczarkami i serem, salami i serem oraz kurczakiem i serem. Produkt wystarczy wziąć z lodówki i poprosić o jego odpieczenie, co zajmuje zaledwie 3 minuty.

Nowością, która ma szansę stać się ulubieńcem klientów, jest hot dog amerykański. To puszysta bułka prosto z pieca z parówką, ketchupem, sosem relish ogórkowym i chrupiącą, prażoną cebulką. Podawany w wygodnym kartoniku, jest alternatywą dla kultowego produktu w Żabka Menu – hot doga francuskiego dostępnego w ofercie sieci od kilkunastu lat.

Wciąż rozwijamy ofertę Żabka Menu, a poszerzenie jej o nową odsłonę hot doga w stylu amerykańskim jest tego przykładem. Dotąd był dostępny w naszych sklepach mobilnych, gdzie stał się hitem. Teraz klienci mogą spróbować go we wszystkich sklepach naszej sieci, których jest już ponad 12 tysięcy. Zależy nam, by nasze produkty o sprawdzonej jakości i w przystępnej cenie docierały jak najszerzej – mówi Sebastian Bielawski, Żabka Café Sales and Development Director, Żabka Polska.

Dzięki kuponom w aplikacji Żappka klienci mogą teraz kupić produkty taniej – hot dog amerykański kosztuje 5,99 zł zamiast 8,50 zł, a zapiekanka 7,99 zł przy cenie regularnej 10,99 zł. To szansa, by przetestować obie propozycje z „Drużyny smaku” i wybrać swojego faworyta.

Żabka promuje produkty w kampanii „Drużyna smaku”, wykorzystując sportowy kod kulturowy i zawodników reprezentujących dwie ikony street foodu. Działania prowadzone są wielokanałowo: od materiałów OOH/DOOH i komunikacji w sklepach, przez media społecznościowe, aż po dedykowane oferty w aplikacji Żappka, która ma 10,2 mln użytkowników. Za koncepcję kreatywną akcji, materiały graficzne, komunikaty OOH/DOOH odpowiada agencja H2O, a planowaniem i zakupem mediów zajął się dom mediowy Value Media.

