Niespodzianka? Tak, ale po rozmowie. Pokolenie Z obala mit „dwóch pensji” na pierścionek zaręczynowy [BADANIE]

O zaręczynach decyduje dziś para. W skali od 1 do 5 badani najwyżej ocenili własną chęć zaręczyn (4,42) oraz zdanie partnera lub partnerki (4,21). Znacznie mniejsze znaczenie mają oczekiwania rówieśników (1,86), co przeczy obiegowemu wizerunkowi pokolenia żyjącego cudzymi opiniami. Zmienia się również rola rodziców. Tylko 17,8 proc. młodych popiera tradycyjne proszenie o zgodę lub błogosławieństwo, a najliczniejsza grupa 34,4 proc. chce ich jedynie uprzejmie poinformować o zamiarze. W praktyce w 42,1 proc. przypadków rodzice dowiedzieli się o zaręczynach dopiero po fakcie.

Niespodzianka z warunkiem

Dla 23,8 proc. badanych idealne oświadczyny to takie, które są całkowitą niespodzianką. Najwięcej (41,6 proc.) wybiera zaskoczenie po wcześniejszej rozmowie – para wie, że zaręczyny się zbliżają, ale dokładny termin i okoliczności pozostają niespodzianką dla jednej ze stron. Haczyk w tym, że 63,6 proc. młodych nie odbyło jeszcze szczegółowej rozmowy o tym, czym zaręczyny mają dla nich być. Propozycję całkowicie prywatną wybrałoby 49,3 proc., publiczną – 8,9 proc.

Deklaracje rozmijają się też z zachowaniem. Wśród osób, które twierdzą, że media społecznościowe nie wpływają na ich wyobrażenia o zaręczynach, 72,3 proc. porównuje cudze oświadczyny, zapisuje rolki, wyobraża sobie zdjęcia z zaręczyn lub wysyła partnerowi inspiracje. Mogą one dotyczyć nie tylko przebiegu oświadczyn, ale również miejsca, w którym mają się odbyć.

Podróż to sprawdzony sposób na odpoczynek, ale też coraz częściej okazja do celebrowania ważnych momentów. Przy zaręczynach znaczenie mają nie tylko pierścionek i atmosfera, ale też miejsce, które pozwala nadać tej chwili osobisty charakter i dopasować ją do własnych marzeń. Celebracja zaręczyn w wyjątkowej scenerii, romantyczna kolacja na plaży czy prywatny rejs sprawiają, że ten moment nabiera jeszcze bardziej podniosłego charakteru. Wówczas podróż staje się pełnym, kompleksowym doświadczeniem zaręczynowym budującym wspomnienia na całe życie – mówi Beata Matyjaszewska, ekspertka ds. współpracy z kadrą destynacyjną i specjalistka HR w Rainbow.

Mediana kwoty, którą młodzi uznają za rozsądną na pierścionek, wynosi 4000 zł. Ponad połowa (53,6 proc.) wskazuje kwoty do 5000 zł, a regułę „dwóch-trzech pensji” popiera zaledwie 4,1 proc. Deklaracje zgadzają się z praktyką – mediana faktycznych wydatków osób po zaręczynach również wyniosła 4000 zł.

Pierścionek przestaje też być prezentem-niespodzianką. Wpływ na jego wybór chce mieć 76 proc. badanych, a całkowicie zdać się na partnera – tylko 8 proc. Ponad dwie trzecie (67,6 proc.) chce współdecydować o wyglądzie pierścionka: zaprojektować go od podstaw, zmienić gotowy model albo złożyć w konfiguratorze.

Mediana kwoty, którą młodzi uznają za rozsądną na pierścionek, wynosi 4000 zł. Ponad połowa (53,6 proc.) wskazuje kwoty do 5000 zł, a regułę „dwóch-trzech pensji” popiera zaledwie 4,1 proc. Deklaracje zgadzają się z praktyką – mediana faktycznych wydatków osób po zaręczynach również wyniosła 4000 zł. Pierścionek przestaje też być prezentem-niespodzianką. Wpływ na jego wybór chce mieć 76 proc. badanych, a całkowicie zdać się na partnera – tylko 8 proc. Ponad dwie trzecie (67,6 proc.) chce współdecydować o wyglądzie pierścionka: zaprojektować go od podstaw, zmienić gotowy model albo złożyć w konfiguratorze.

Od jubilera: czas zamiast prestiżu

Co ciekawe, najwyższy wynik w całym badaniu nie dotyczył ceny, lecz obsługi w salonie jubilerskim. Brak presji sprzedażowej i czas na spokojną decyzję są ważne dla 86,4 proc. młodych – to więcej niż cena (83,8 proc.). Przy wyborze jubilera pozytywne opinie w internecie (4,18) ważą wyraźnie więcej niż rozpoznawalna marka i prestiż (3,19).

Właśnie tutaj zmienia się rola jubilera. Klient chce aktywnie współdecydować, ale to nie oznacza, że musi znać się na jubilerstwie. To jest już nasze zadanie – zauważa Oliwia Simińska.

Największą obawą badanych związaną z zaręczynami są pieniądze (37,4 proc.). Lęk, że propozycja nie dorówna tym z sieci, wskazuje zaledwie 10,5 proc. Sam moment zwykle nie rozczarowuje: u 70,4 proc. osób po zaręczynach jego przebieg odpowiadał wcześniejszym wyobrażeniom. Tradycja nie znika, ale traci formalność – najwięcej badanych (34 proc.) chce poprawin w skróconej wersji, czyli zwykłej wspólnej kolacji zamiast pełnego rytuału.