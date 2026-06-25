„Nie wiem, to się wypowiem”. McDonald’s wystartował z wyjątkowym studiem mundialowym

Studio Maka nie jest typowym, pełnym taktycznych analiz studiem sportowym. To format stworzony dla kibiców, przyszłych kibiców, samozwańczych ekspertów w dziedzinie futbolu i wszystkich tych, którzy nie mają pocięcia czym jest spalony, ale nie chcą czuć mundialowego FOMO. Bo ten turniej to nie tylko mecze. To historie, memy i emocje, które przeżywać chce każdy!

W McDonald’s od lat łączymy ludzi wokół wyjątkowych doświadczeń. FIFA World CUP 26™ to jedno z tych wydarzeń, które angażuje miliony ludzi na całym świecie. Jako sponsor turnieju chcieliśmy dać możliwość poczucia tych wyjątkowych emocji także osobom, które na co dzień nie żyją tematem piłki nożnej, ale chcą pozostać w dyskusji. Format studia „Nie wiem, to się wypowiem” udowadnia, że nie trzeba znać wszystkich zasad gry, aby przeżywać wspólnie sportowe emocje i po prostu dobrze się bawić - komentuje Lena Ozimska, brand manager McDonald’s Polska.

W centrum wydarzeń studia znajduje się trójka uczestników oraz prowadzący – Jakub „Patec” Patecki. To właśnie on wprowadza odbiorców w świat FIFA World CUP 26™, tłumacząc zasady gry, przybliżając ciekawostki i pokazując, dlaczego mundial od lat elektryzuje miliony ludzi na całym świecie. Wszystko to jest serwowane w lekkiej, rozrywkowej formule, dalekiej od znanych wszystkim sportowych analiz. W programie nie zabraknie także gier, konkursów oraz wyzwań inspirowanych futbolem z udziałem gości specjalnych, wśród których znajdą się m.in. znani twórcy internetowi związani z tematyką piłki nożnej - Polish Ballers, czy najpopularniejszy polski komentator - Dariusz Szpakowski. Patecowi towarzyszył będzie nie kto inny, jak Grimace, kultowa fioletowa postać, która niedawno odwiedziła Polskę i przywiozła ze sobą swój Grimace Shake, podbijając tym serca gości restauracji.

W ramach kampanii FIFA World CUP 26™ w Polsce zaplanowano działania marketingowe obejmujące m.in. emisję spotów, digital, social media, influencer marketing oraz reklamę OOH. Za strategię i realizację kampanii, w tym studia „Nie wiem, to się wypowiem”, odpowiada agencja TBWA Warsaw. Planowanie i zakup mediów powierzono domowi mediowemu OMD, a za social media oraz zakres technologiczny odpowiada Dentsu Creative. Działania PR i influencer marketing prowadzone są przez agencję 24/7Communication.