Nie tylko okna. Te powierzchnie warto umyć przed rozpoczęciem jesieni

Przed rozpoczęciem jesieni warto podczas większych porządków zwrócić uwagę nie tylko na okna, ale również na powierzchnie, które przez cały rok często pozostają poza naszym zasięgiem.

Kurz i zabrudzenia mogą gromadzić się w wielu codziennie używanych miejscach, dlatego początek chłodniejszych miesięcy jest dobrym momentem na ich dokładniejsze odświeżenie.

Jesienne sprzątanie warto połączyć także z przygotowaniem mieszkania do sezonu grzewczego, zwłaszcza jeśli przez kilka miesięcy niektóre elementy wyposażenia były intensywnie użytkowane.

Nie trzeba poświęcać na to całego dnia — kilka dodatkowych minut podczas porządków może wystarczyć, aby odświeżyć miejsca, o których na co dzień łatwo zapominamy.

Drzwi, szczególnie te wejściowe, codziennie mają kontakt z dłońmi, kurzem i zabrudzeniami przynoszonymi z zewnątrz. Warto dokładnie przetrzeć nie tylko ich powierzchnię, ale także klamki, okolice uchwytów i framugi.

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Podobnie jest z parapetami. Nawet jeśli regularnie ścierasz z nich kurz, w zakamarkach może gromadzić się brud, który latem dodatkowo osiada przy otwartych oknach. Dobrym pomysłem jest również przetarcie kaloryferów i przestrzeni wokół nich, zanim rozpocznie się sezon grzewczy.

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Nie zapominaj o szafkach i lampach

Jesienne porządki warto wykorzystać także do przetarcia górnych części szafek, półek oraz lamp. Na kloszach i oprawach oświetleniowych potrafi gromadzić się zaskakująco dużo kurzu, którego często nie zauważamy na pierwszy rzut oka. Jeżeli masz wentylator stojący lub przenośny, który pracował przez całe lato, również warto go dokładnie wyczyścić przed schowaniem. To samo dotyczy kratek wentylacyjnych.

Nie trzeba robić generalnego remontu całego mieszkania. Kilkanaście dodatkowych minut podczas jesiennych porządków wystarczy, żeby odświeżyć miejsca, które przez resztę roku często pozostają pomijane.