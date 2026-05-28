Najlepszy scenariusz na lato: chłód w domu bez użycia klimatyzacji

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Verian na zlecenie Somfy, 63% Polaków przyznaje, że upał pogarsza ich samopoczucie. Ponad połowa zauważa jego wpływ na zdrowie fizyczne, a 45% także na zdrowie psychiczne. Jednocześnie 69% badanych obawia się wzrostu kosztów energii. Dlatego pytanie na nadchodzące lato nie brzmi już wyłącznie: „jak schłodzić dom?”, ale raczej: „jak sprawić, żeby się nie nagrzewał i nie zużywał przy tym zbyt wiele energii?”.

Zaplanuj domowy rytm na ciepłe dni

Współczesne wnętrza kochają światło: panoramiczne okna, otwarte strefy dzienne i widok na balkon, taras czy ogród. Według badania, 54% Polaków mieszka dziś w budynkach z dużymi przeszkleniami. To rozwiązanie dodaje przestrzeni lekkości, ale latem może też szybko podnosić temperaturę w domu. Dlatego warto zacząć od prostego rozpoznania: które pomieszczenia nagrzewają się najszybciej i gdzie ciepło zostaje najdłużej. Taka obserwacja pomaga lepiej zaplanować codzienny rytm – poranne i wieczorne wietrzenie, zasłanianie okien w najcieplejszych godzinach czy wybór lżejszych tkanin. Pomaga też zieleń. Rośliny na balkonie, tarasie lub przy dużych oknach złagodzą ostre światło, poprawią mikroklimat i wprowadzą do wnętrza przyjemne poczucie świeżości.

Najtańsze chłodzenie to takie, którego nie trzeba włączać

Kiedy wnętrze jest już nagrzane, zwykle działamy reaktywnie: uruchamiamy klimatyzację, wentylatory albo otwieramy wszystko na oścież. Skuteczniejsza i bardziej oszczędna strategia zaczyna się wcześniej – od ograniczenia ilości ciepła, które w ogóle dostaje się do środka.

Tu szczególne znaczenie mają automatyczne rolety zewnętrzne, które pomagają zatrzymać część promieniowania jeszcze przed szybą, zanim nagrzeje się wnętrze. Według danych Somfy takie rozwiązania mogą obniżyć temperaturę w domu o 4-7°C i ograniczyć potrzebę korzystania z klimatyzacji nawet do 70%.

i Autor: Somfy/ Materiały prasowe

Co ważne, nie musi to oznaczać dużego remontu. Rolety z napędami solarnymi pozwalają na montaż bez prowadzenia dodatkowego okablowania, także w już wykończonych domach. Po połączeniu z centralą smart home, np. TaHoma® switch, można ustawić scenariusze, które automatycznie sterują roletami w zależności od pory dnia, nasłonecznienia lub obecności domowników. Dzięki temu rolety mogą przysłonić okna wtedy, gdy słońce najmocniej nagrzewa wnętrza, albo zadbać o cień, gdy nikogo nie ma w środku. W praktyce oznacza to przede wszystkim mniej nerwowego chłodzenia po fakcie.

Sprawdź, co dogrzewa dom od środka

Na temperaturę w domu wpływa nie tylko słońce. Swoje robią też sprzęty, z których korzystamy na co dzień: piekarnik, płyta grzewcza, suszarka bębnowa, długo pracujący komputer czy urządzenia pozostawione w trybie czuwania. Każde z nich dokłada trochę ciepła, które w upalny dzień zostaje we wnętrzu dłużej, niż byśmy chcieli.

W cieplejsze dni warto więc zmienić kilka drobnych nawyków: gotować wcześniej, częściej wybierać posiłki niewymagające długiego pieczenia, suszyć pranie na powietrzu i wyłączać sprzęty, których akurat nie używamy. To niewielkie decyzje, ale wspólnie pomagają ograniczyć temperaturę w domu i rozsądniej korzystać z energii.

Letni komfort zaczyna się wcześniej

Największy błąd, jaki popełniamy latem? Czekamy, aż problem stanie się odczuwalny. Tymczasem dom można przygotować na wysokie temperatury spokojnie i z wyprzedzeniem: sprawdzając, jak pracuje światło, gdzie potrzebny jest cień, które okna wymagają większej ochrony i jakie rozwiązania mogą odciążyć nas w codziennym pilnowaniu komfortu.