Marka Tarczyński sponsorem meczu piłkarskich legend. Ronaldinho kontra Totti już 25 kwietnia.

W meczu wystąpią gwiazdy futbolu znane kibicom z największych stadionów świata. Na boisku pojawią się m.in. Edgar Davids, Marco Materazzi oraz Robert Pirès. Nie zabraknie także polskich akcentów – swój udział zapowiedzieli Jakub Błaszczykowski, Marek Citko oraz dawno niewidziany w Polsce Emmanuel Olisadebe.

Tarczyński w centrum sportowych emocji

W trakcie wydarzenia logotyp marki Tarczyński znajdzie się m.in. na koszulkach zawodników, na wielkoformatowych reklamach leżących wokół murawy, a produkty firmy będą cały czas towarzyszyć fanom i piłkarzom. Marka zaznaczy swoją obecność także w transmisji telewizyjnej, którą przeprowadzi kanał TVN w porze najlepszej oglądalności.

Zobaczenie tych wszystkich legendarnych piłkarzy ponownie na boisku to coś znacznie więcej niż zwykły mecz – to gwarancja wyjątkowych emocji. Z jednej strony sportowa rywalizacja, z drugiej nutka nostalgii, ale przede wszystkim doskonała rozrywka. Jako producent wysokobiałkowych przekąsek chcemy być blisko naszych klientów właśnie w takich sytuacjach – tam, gdzie tworzą się wspomnienia, gdzie liczy się energia, pasja i dobra zabawa – mówi Radosław Chmurak, Wiceprezes Zarządu firmy Tarczyński S.A.

Galacticos Show to nowy wymiar rozrywki w Polsce. Wydarzenie nie udałoby się bez wsparcia partnerów. Sponsorem głównym wydarzenia jest Tarczyński – polski producent, który stawia na jakość i ma globalne ambicje, a przy tym od lat jest zaangażowany w sport, promuje aktywne spędzanie wolnego czasu i zachęca do udziału w widowiskach sportowych - mówi Jarosław Kwella, jeden z organizatorów Galacticos Show.

Blisko kibiców, blisko sportowych wydarzeń

Sponsoring sportu i wydarzeń z nim związanych od lat pełni ważną rolę w strategii biznesowej Tarczyński S.A. Firma jest sponsorem piłkarskich reprezentacji Polski - jej kabanosy są oficjalną przekąską drużyn narodowych. Marka jest również sponsorem tytularnym programu „Gramy dla Polski”, dzięki któremu PZPN nawiązuje i utrzymuje kontakt z młodymi zawodnikami o polskich korzeniach trenującymi za granicą

Tarczyński S.A wspiera także jeden z najlepszych na naszym kontynencie klubów futbolu amerykańskiego – Panthers Wrocław oraz Barycz Sułów – piłkarzy z rodzinnej miejscowości założycieli przedsiębiorstwa. Szczególną opieką firma otacza sport dzieci i młodzieży inwestując w rozwój infrastruktury sportowej w regionie, z którego się wywodzi. Finansuje także inicjatywy związane ze sportem amatorskim i rekreacją, promując przy tym aktywny styl życia i racjonalne odżywianie w oparciu o wartościowe produkty.