W 2025 roku nazwano tak tylko 17 dziewczynek. To imię może wkrótce zniknąć

Współczesne trendy w nadawaniu imion ukazują wyraźną tendencję do odchodzenia od pewnych tradycyjnych wyborów na rzecz form postrzeganych jako bardziej nowoczesne lub bezpieczne, co prowadzi do rzadkiego pojawiania się dawniej popularnych imion w statystykach.

Zmiana preferencji rodziców skutkuje tym, że imiona o bogatej historii i szlachetnym brzmieniu, które niegdyś były powszechnie akceptowane, obecnie są sporadycznie wybierane, trafiając na margines współczesnych rejestrów.

Zjawisko to jest często powiązane z percepcją imion jako "niemodnych" lub zbyt silnie kojarzonych z minionymi epokami, co zniechęca młode pokolenia rodziców do ich nadawania, mimo ich głębokiego znaczenia i dostojnego charakteru.

Mimo malejącej popularności, dla niektórych rodziców właśnie unikalność i klasyczne brzmienie takich imion stanowi ich największą wartość, oferując możliwość wyróżnienia się na tle dominujących trendów.

Statystyki nadawanych imion pokazują wyraźnie, że część dawnych wyborów przegrywa z nowymi trendami. Rodzice coraz częściej szukają imion bezpiecznych, popularnych lub takich, które dobrze brzmią w mediach społecznościowych. W efekcie wiele imion o długiej tradycji trafia na margines i pojawia się w aktach urodzeń sporadycznie, czasem zaledwie kilkanaście razy w skali całego kraju.

Popularność imion w Polsce

Zanikające imiona często kojarzą się z konkretnym pokoleniem albo okresem historycznym. Choć brzmią dostojnie i mają piękne znaczenie, bywają postrzegane jako niemodne lub zbyt poważne. To sprawia, że młodzi rodzice omijają je szerokim łukiem, nawet jeśli wcześniej były bardzo popularne i powszechnie akceptowane.

Imię Tamara

Chodzi o imię Tamara, które w 2025 roku nadano w Polsce zaledwie 17 dziewczynkom. To dramatyczny spadek w porównaniu do poprzednich dekad, gdy imię to było znacznie częściej wybierane. Tamara ma biblijne korzenie i wywodzi się z języka hebrajskiego, gdzie oznacza palmę daktylową, czyli symbol godności, siły i piękna.

Przez lata kojarzona była z elegancją i silnym charakterem, jednak dziś coraz rzadziej pojawia się na listach imion wybieranych przez rodziców. Jeśli ten trend się utrzyma, Tamara może wkrótce stać się imieniem niemal zapomnianym, spotykanym głównie w starszych rocznikach.

Dla wielu osób to jednak właśnie jej największy atut - unikalność, klasyczne brzmienie i wyraźne odróżnienie się od najpopularniejszych imion nadawanych masowo.

