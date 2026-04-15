Majówka w górach? Ten hotel w Karkonoszach to numer jeden dla rodzin

Doskonała baza wypadowa na pogodę i niepogodę

Na hotelowej mapie Karkonoszy wyraźnie rysuje się obiekt, który idealnie odpowiada na potrzeby rodzin – Bergo Resort & SPA w Szklarskiej Porębie. Z łatwością można stąd zaplanować dłuższą, panoramiczną wyprawę przez Szrenicę, Łabski Szczyt i Śnieżne Kotły, bądź wybrać łatwiejszą trasę na Wysoki Kamień czy spacer do wodospadów Szklarki i Kamieńczyka. Dla najmłodszych wspaniałą atrakcją będzie również wędrówka Magicznym Szlakiem Ducha Gór. Co ważne, Karkonosze oferują świetne alternatywy na kapryśną aurę. Gdy pogoda nie dopisuje, rodziny mogą odkrywać lokalne atrakcje pod dachem – na czele z manufakturą szkła w Piechowicach, której historia sięga 1866 roku, czy interaktywnym Muzeum Karkonoskie Tajemnice w Karpaczu.

Przestrzeń skrojona pod potrzeby rodzin

Bogactwo zewnętrznych atrakcji to jednak nie wszystko, czego oczekują współcześni turyści – po dniu pełnym wrażeń równie ważny jest relaks w samym obiekcie. Pięciogwiazdkowy standard w Bergo to nie tylko najwyższa jakość obsługi, ale przede wszystkim bezkompromisowy komfort i perfekcyjnie zaprojektowane przestrzenie. Hotel oferuje przestronne, nowocześnie i przytulnie urządzone apartamenty, które doskonale odpowiadają na potrzebę swobody wielopokoleniowych rodzin. Wydzielone strefy dzienne i sypialniane sprawiają, że zarówno dorośli, jak i dzieci mają tu własną przestrzeń do niezakłóconego odpoczynku.

Tym, co szczególnie wyróżnia Bergo Resort & SPA na tle innych obiektów w regionie, jest nietuzinkowe podejście do organizacji wolnego czasu.

Zauważyliśmy, że współczesne rodziny oczekują czegoś więcej niż tylko standardowych animacji i sal zabaw. Dlatego poza tradycyjnymi atrakcjami stawiamy na doświadczenia, które angażują, edukują i pozwalają budować piękne wspomnienia – mówi Wojciech Zawadzki, dyrektor hotelu Bergo Resort & Spa.

W harmonogramie atrakcji hotelu uwagę zwracają wycieczki w góry z przewodnikiem, spotkania z sowami, warsztaty kulinarne dla dzieci i wspólne grillowanie nad potokiem oraz bogaty program tematycznych i kreatywnych animacji zaplanowany na długi weekend.

Balans między aktywnością a relaksem

Po aktywnie spędzonym dniu obiekt płynnie zmienia swój charakter, stając się oazą spokoju. Na gości czeka kompleksowa strefa wellness z basenem oraz zewnętrznym jacuzzi, z którego roztacza się kojący widok na naturę.

Dorośli mogą zregenerować siły dzięki bogatej ofercie zabiegów SPA. Prawdziwym hitem jest tu autorski masaż relaksacyjny, zwieńczony odprężającym masażem głowy, który błyskawicznie redukuje stres, rozluźnia mięśnie i poprawia nastrój. O najmłodszych również nie zapomniano – przygotowano dla nich delikatne masaże z wykorzystaniem nawilżającego masełka o aromacie słodkich owoców lub czekolady.

Zwieńczeniem majówkowego dnia jest wizyta w hotelowej restauracji z sezonową kuchnią i karkonoskimi klasykami oraz menu dla dzieci. Wyśmienite weekendowe kolacje, którym często towarzyszy muzyka na żywo, tworzą znakomitą przestrzeń do celebrowania wspólnego wyjazdu.