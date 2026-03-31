Lord Pepper wraca do King’s Collection. Burger King serwuje propozycję dla fanów intensywnego smaku

Wielki powrót na salony

King’s Collection to nie miejsce na drobne przekąski. To linia burgerów dla tych, którzy celują w pokaźną porcję, premium składniki i bardziej nietypowe kompozycje. Większa gramatura mięsa i królewski rozmach sprawiają, że to propozycje stworzone z myślą o naprawdę dużym głodzie. Lord Pepper świetnie odnalazł się w tym dworskim gronie już na przełomie 2024 i 2025 roku, gdy debiutował w ofercie. Już wtedy cieszył się dużym zainteresowaniem gości i zapadł w pamięć ich kubków smakowych.

Lord Pepper to pozycja dla prawdziwych smakoszy. Niepowtarzalny sos jogurtowo-pieprzowy, świeże warzywa, kremowy ser, chrupiący bekon, prażona cebulka i grillowana na ogniu wołowina tworzą połączenie, obok którego trudno przejść obojętnie. Jego powrót do naszej premium linii King’s Collection to propozycja dla gości, którzy cenią wyraziste, ale dobrze zbalansowane kompozycje smakowe – mówi Magdalena Michalak, Brand Manager Burger King®.

Have it your way!

Lord Pepper wraca nie tylko w wołowej odsłonie. W ofercie pojawia się również Lord Pepper Chicken - wersja dla tych, którzy preferują soczystego kurczaka w chrupiącej panierce, ale nie chcą rezygnować z królewskiego smaku Burger King.

Oferta limitowana

Lord Pepper wraca do oferty Burger King już 31 marca i będzie dostępny również w zestawie z frytkami i napojem. Nowość będzie można zamawiać w restauracjach Burger King w całej Polsce, w kanale Drive Thru i w dostawie. Oferta jest limitowana i obowiązuje do wyczerpania zapasów.