Lild - majówka 2026. Kiedy i w jakich godzinach są otwarte sklepy?

Lidl - godziny otwarcia w majówkę 2026

30.04.2026 (czwartek) sklepy otwarte do godz. 23:00 lub dłużej

1.05.2026 (piątek) sklepy nieczynne

2.05.2026 (sobota) sklepy otwarte do godz. 23:00 lub dłużej

3.05.2026 (niedziela) sklepy nieczynne

Godziny otwarcia sklepów Lidl Polska w najbliższą niedzielę handlową:

26.04.2026 (niedziela handlowa) jak w pozostałe dni tygodnia

Ponadto, Lidl Polska prowadzi obecnie program pilotażowy, w ramach którego trzy sklepy sieci są czynne całą dobę, od godziny 01:00 w poniedziałek do 23:00 w sobotę. Są to placówki zlokalizowane w Poznaniu (ul. Bułgarska 113), Bielanach Wrocławskich (ul. Tyniecka 1) i Warszawie (ul. Kasprowicza 117). Każdego dnia w godzinach 23:45 – 00:15 następuje przerwa w dostępie do kas sklepowych ze względów organizacyjnych – w tym czasie można przebywać na terenie sklepu i kontynuować zakupy, jednak realizacja płatności jest czasowo niemożliwa. W związku z niedzielą handlową, sklepy te będą czynne przez całą dobę, z wyłączeniem jedynie przerwy organizacyjnej.

Informacje o godzinach otwarcia poszczególnych sklepów Lidl Polska można sprawdzić na stronie https://www.lidl.pl/s/pl-PL/sklepy/, w aplikacji Lidl Plus oraz na tabliczkach zamieszczonych w pobliżu drzwi wejściowych do placówek.

Decyzja o wprowadzeniu takich godzin otwarcia wynika z troski o wygodę i komfort kupujących, chęci rozładowania większego ruchu przed majówką oraz zapewnienia możliwości zrobienia zakupów w dogodnej porze, jak również dostosowania do standardów rynkowych wśród największych sieci handlowych.