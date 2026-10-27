Kaufland ponad dwukrotnie zwiększy liczbę sklepów z dostawami Glovo

Na koniec sierpnia dostawy z Kauflandu przez Glovo obejmowały markety w 12 miejscowościach: Krakowie, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Białymstoku, Olsztynie, Lublinie, Piasecznie, Gdańsku, Piekarach Śląskich, Radomiu i Jabłonnie. Po zakończeniu jesiennej ekspansji liczba miejscowości, w których sklepy obsługują zamówienia przez Glovo, będzie niemal trzykrotnie większa. Ekspansja zwiększa więc zarówno liczbę placówek realizujących dostawy, jak i obecność sieci w kolejnych regionach Polski.

We wrześniu usługa ruszyła w 15 kolejnych marketach w ośmiu nowych miejscowościach. Oferta Kauflandu na Glovo pojawiła się w Poznaniu, Bydgoszczy, Zielonej Górze, Katowicach i Będzinie oraz w Piastowie, Wołominie i Ząbkach w aglomeracji warszawskiej. Etap realizowany w październiku i listopadzie obejmuje następne 23 sklepy w 13 nowych miejscowościach. W części miast do usługi dołącza kilka marketów, a dostawy z poszczególnych placówek są uruchamiane w różnych terminach.

Duże zamówienia już od pierwszego dnia

Kaufland obserwuje duże zainteresowanie ofertą w nowych lokalizacjach. Wyniki większości z nich są lepsze od założeń sieci, a już w dniu uruchomienia usługi pojawiają się zamówienia o wartości nawet 800 - 1000 zł.

Nie obserwujemy już tak wielu niewielkich zamówień za 30–50 zł, składanych „na próbę”. Klienci od pierwszego dnia robią duże, tygodniowe zakupy, co odbieramy jako sygnał, że znają naszą ofertę i ufają Kauflandowi także wtedy, gdy powierzają nam przygotowanie zakupów z dostawą do domu. Mamy też coraz więcej telefonów od osób z różnych miejsc w Polsce, które pytają, kiedy usługa będzie dostępna w ich miejscowości. To dla nas potwierdzenie, że na zakupy z Kauflandu przez Glovo czekają klienci w kolejnych miastach – mówi Marcin Cieślik, ekspert z Departamentu Organizacji Sprzedaży w Kaufland Polska.

Oferta rozwijana w odpowiedzi na potrzeby klientów

Klienci zyskują również szerszy wybór produktów. Ostatnio oferta Kauflandu na Glovo powiększyła się o około 300 artykułów, przy czym liczba nowości zależy od marketu realizującego zamówienie. Część produktów dodano na prośbę klientów. Kaufland reaguje na zgłaszane potrzeby, kierując się zasadą: „sprzedajemy to, czego potrzebują klienci, a nie to, co potrzebujemy sprzedać”.

Kolejne rozszerzenie jest planowane na przełom października i listopada. Sieć zamierza dodać następne produkty znane z marketów stacjonarnych, poszerzyć ofertę piekarni oraz wprowadzić artykuły sezonowe. Wśród planowanych nowości znajdują się m.in. znicze i wkłady do zniczy. Zmiany obejmują zatem zarówno produkty spożywcze, jak i artykuły przemysłowe związane z sezonowymi potrzebami klientów.

Kaufland przebudowuje również kategorię obejmującą produkty bio, bez glutenu i bez laktozy. Pod nazwą „Jedz dobrze, żyj dobrze!” porządkuje i rozwija tę część oferty, nawiązując do komunikacji w marketach i gazetce reklamowej. Według obserwacji sieci te grupy artykułów cieszą się dużym zainteresowaniem klientów. Zmiana układu ma ułatwiać znalezienie poszukiwanych produktów, a asortyment w tej kategorii jest sukcesywnie rozszerzany o kolejne pozycje.

Pod koniec września zmienił się także wygląd sklepu Kauflandu na Glovo. Wprowadzono nowy układ i styl wizualny, a dotychczasowe grafiki zastąpiono oznaczeniami znanymi z marketów stacjonarnych. Sieć wykorzystuje w ten sposób elementy komunikacji, z którymi klienci spotykają się podczas zakupów w sklepie. Nowa prezentacja oferty ma być czytelniejsza i ułatwiać poruszanie się między kategoriami produktów na platformie.

Kaufland Card XTRA w co piątej transakcji

Zwiększa się także wykorzystanie programu lojalnościowego w zakupach z dostawą. Z Kaufland Card XTRA realizowanych jest obecnie 20 proc. transakcji w sklepie Kauflandu na Glovo. Udział ten stale rośnie od momentu integracji programu z platformą. Rośnie także baza klientów, którzy korzystają z Kaufland Card XTRA przy zamawianiu zakupów online. Mogą w ten sposób zbierać punkty za produkty zamawiane z dostawą oraz korzystać ze specjalnych ofert przeznaczonych dla uczestników programu lojalnościowego Kauflandu.

Wśród osób zamawiających z Kauflandu przez Glovo 56 proc. posiada subskrypcję Glovo Prime. Program umożliwia im korzystanie z bezpłatnych dostaw z sieci.