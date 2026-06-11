Karkonosze otwierają sezon wakacyjny. Trzy wyjątkowe hotele zapraszają na powitanie lata

Weekend Otwarcia Lata w Bergo Resort & Spa (12-14 czerwca)

Jako pierwszy sezon otworzy 5-gwiazdkowy Bergo Resort & Spa w sercu Szklarskiej Poręby, który w dniach 12-14 czerwca zaprasza rodziny na Weekend Otwarcia Lata.

Obiekt oferuje doskonałe warunki dla rodzin z dziećmi, gwarantując najwyższy komfort i bogatą infrastrukturę. Przewodnikiem dla najmłodszych będzie hotelowa maskotka – Berguś, który zadba o wspaniały nastrój od momentu zameldowania aż do niedzielnego wyjazdu. Harmonogram obfituje w liczne aktywności: zabawy z profesjonalnymi animatorami, piana party, letnie kino z popcornem oraz warsztaty kulinarne specjalnie dla dzieci. Na rodziny odwiedzające Bergo czeka również relaks w nowoczesnej strefie wellness z basenem, saunami i zewnętrznym jacuzzi z widokiem na naturę, a także wieczorny koncert w restauracji.

i Autor: BardzoKontent/ Materiały prasowe

Jazz na żywo i wyśmienita kuchnia w Mövenpick Resort & Spa Karpacz (19-21 czerwca)

Kolejny weekend (19-21 czerwca) w Karpaczu rozpocznie się w rytmie jazzu dzięki ofercie 5-gwiazdkowego Mövenpick Resort & Spa. To propozycja łącząca szwajcarską jakość z karkonoskimi smakami.

Świętowanie otwarcia lata zacznie się od powitalnego drinka i flagowego rytuału szwajcarskiej marki – Chocolate Hour, czyli godzinnej degustacji czekolady. Kulminacyjnym punktem weekendu będzie sobotnia Letnia Potańcówka przy dźwiękach muzyki jazzowej na żywo, która zainauguruje wakacyjny sezon w Pool Barze wraz z nową kartą koktajli. W razie niepogody zabawa przeniesie się do eleganckiego lobby i restauracji. O wyjątkowe doświadczenia kulinarne zadba restauracja Polanka (wyróżniona w kulinarnym przewodniku Gault & Millau Poland 2026) oferująca autorskie menu szefa kuchni Andrzeja Sawki, który na nowo interpretuje regionalne klasyki.

i Autor: BardzoKontent/ Materiały prasowe

Rowery i Pool Party w Hotelu Tremonti Karpacz (19-21 czerwca)

W tym samym czasie (19-21 czerwca) Hotel Tremonti w Karpaczu stawia na aktywność i wodne szaleństwo, idealnie łącząc odkrywanie uroków Karkonoszy z błogim relaksem.

20 czerwca w strefie basenowej odbędzie się Pool Party z oprawą muzyczną DJ-a, podczas którego goście będą mogli odpoczywać z orzeźwiającym drinkiem z widokiem na malowniczą panoramę gór. Miłośnicy dwóch kółek mogą liczyć na profesjonalne warsztaty rowerowe, a zdobytą wiedzę wykorzystać podczas wspólnej wycieczki z lokalnym przewodnikiem. Goście Tremonti Karpacz mogą również wziąć udział w warsztatach kulinarnych w restauracji Gusto oraz tradycyjnym, wieczornym grillowaniu. Na dzieci czekają angażujące animacje, piana party i wieczorne dobranocki z lemoniadą i popcornem.

Więcej szczegółów oraz możliwość rezerwacji pobytów na weekendy inaugurujące tegoroczne lato można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych hoteli.