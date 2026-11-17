Kalendarz adwentowy DIY można przygotować z papierowych torebek, rolek po papierze toaletowym lub małych pudełeczek. Wystarczy 24 skrytki, numerki i sznurek albo dekoracyjna podstawa.

Torebki można zawiesić na sznurku za pomocą drewnianych klamerek, rolki ułożyć w kształt choinki lub domku, a pudełeczka ustawić na komodzie albo w drewnianej skrzynce.

Do środka warto włożyć drobne prezenty dopasowane do zainteresowań bliskiej osoby, np. słodycze, miniatury kosmetyków, herbaty, świąteczne ozdoby czy niewielkie akcesoria.

Ciekawym pomysłem jest połączenie upominków z zadaniami i miłymi niespodziankami, takimi jak wspólny spacer, wieczór filmowy, zdjęcie z wyjazdu czy kupon na masaż. Dzięki wykorzystaniu materiałów z domu kalendarz może być niedrogi, a jednocześnie bardzo osobisty.

Kalendarz adwentowy z papierowych torebek

To jedna z najprostszych propozycji, która nie wymaga specjalnych zdolności manualnych. Potrzebujemy 24 papierowych torebek, sznurka, drewnianych klamerek oraz naklejek z numerami od 1 do 24. Do każdej torebki wkładamy niewielką niespodziankę, a następnie zamykamy ją i przyczepiamy klamerką do sznurka. Całość możemy zawiesić na ścianie, drabince dekoracyjnej lub gałązce umieszczonej w wazonie. Żeby kalendarz wyglądał bardziej efektownie, warto wykorzystać torebki w różnych rozmiarach i odcieniach. Można również dodać suszone pomarańcze, małe gałązki świerku czy kokardki. Taka dekoracja świetnie wpisuje się w naturalny, świąteczny styl.

Kalendarz z rolek po papierze toaletowym

Jeżeli zależy nam na tanim i ekologicznym rozwiązaniu, warto wykorzystać puste rolki po papierze toaletowym. Wystarczy zgromadzić 24 sztuki, a następnie wypełnić je drobiazgami i zamknąć końce papierem dekoracyjnym.

Wróżby na Andrzejki dla par. Sprawdźcie, co przyniesie wam kolejny rok

Rolki można ułożyć obok siebie w kształt choinki, domku lub dużej gwiazdy. Następnie wystarczy przykleić je do kartonowej podstawy, ozdobić i ponumerować. Każda z nich będzie osobną skrytką na niespodziankę. To również świetny pomysł na wspólną aktywność z dziećmi. Mogą samodzielnie malować rolki, przyklejać naklejki i wybierać kolory papieru.

Kalendarz adwentowy z małych pudełeczek

Nieco bardziej elegancką wersję można przygotować z 24 niewielkich pudełeczek. Najlepiej wybrać opakowania w podobnej kolorystyce, na przykład beżowej, białej, zielonej lub czerwonej. Każde pudełeczko można przewiązać wstążką i oznaczyć numerem. Pudełka warto ustawić na komodzie, półce lub w formie niewielkiej piramidy. Można również umieścić je w większej drewnianej skrzynce, tworząc efektowną świąteczną dekorację.

Co włożyć do kalendarza adwentowego?

Najważniejsza jest zawartość. Nie trzeba wydawać dużych pieniędzy, aby przygotować 24 ciekawe niespodzianki. Warto postawić na drobiazgi dopasowane do zainteresowań obdarowanej osoby.

Przykładowe pomysły to:

ulubione słodycze, pralinki i małe czekoladki;

miniatury kosmetyków, maseczki i próbki perfum;

herbaty smakowe, kawa lub gorąca czekolada;

skarpetki, gumki do włosów i niewielkie akcesoria;

świąteczne ozdoby, zawieszki i małe świeczki;

zdjęcia ze wspólnych wyjazdów i miłe wiadomości;

karteczki z pomysłami na wspólne spędzenie czasu;

kupony na masaż, śniadanie do łóżka lub wieczór filmowy.

Szczególnie ciekawym rozwiązaniem jest połączenie drobnych prezentów z zadaniami. Jednego dnia może to być ulubiona przekąska, kolejnego zaproszenie na spacer, a następnego wspólne oglądanie świątecznego filmu.

Kalendarz adwentowy nie musi być drogi

Własnoręczne przygotowanie takiego prezentu pozwala kontrolować budżet i uniknąć kupowania przypadkowych produktów. Można wykorzystać materiały, które już mamy w domu, a pieniądze przeznaczyć przede wszystkim na zawartość.

Warto zacząć przygotowania wcześniej, aby spokojnie zgromadzić wszystkie 24 niespodzianki. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w której w ostatniej chwili próbujemy wypełnić kolejne skrytki przypadkowymi drobiazgami. Największą wartością takiego kalendarza jest przecież to, że został przygotowany z myślą o konkretnej osobie.